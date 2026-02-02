Taxa de sindicalização baixa para 7% em 2024

A taxa de sindicalização atingiu os 7% em 2024, tendo recuado dois pontos percentuais face ao ano anterior, com o setor das atividades financeiras e seguros a ter a maior percentagem de trabalhadores sindicalizados (44,9%).

De acordo com o boletim estatístico do Gabinete Estatístico e de Planeamento (GEP) de janeiro, eletricidade, gás, vapor, água quente e ar frio (34,%) e transportes e armazenagem (26,5%) são as outras áreas de atividade com taxa de sindicalização mais alta.

Em contrapartida, as atividades imobiliárias, agricultura, produção animal e pesca (1,6% e 1,8%, respetivamente) têm as taxas de sindicalização mais baixas.

Por dimensão, as empresas que têm até nove trabalhadores têm uma taxa de sindicalização de 1,4%, percentagem que vai subindo à medida que aumenta a dimensão da empresa — até aos 14,3% naquelas que têm mais de 250 trabalhadores.

Em 2014, ano até onde recuam os dados divulgados pelo GEP, a taxa de sindicalização era de 9,2%.