Vem aí a 2.ª edição do Banking on Change
A conferência que discute os desafios e as soluções da liderança da banca está de regresso a Lisboa, no CCB, no dia 11 de março.
Sob o mote adaptar, inovar e Liderar, a conferência Banking on Change está de regresso para discutir os desafios e as oportunidades do setor da banca no dia 11 de março, no CCB, em Lisboa, ao longo da manhã.
A segunda edição terá como tema o impacto da Inteligência Artificial, que está a redefinir o setor financeiro e a colocar a banca europeia perante decisões estratégicas sobre a soberania digital, regulação e experiência do cliente.
Numa iniciativa conjunta do ECO e da KPMG, este evento reúne decisores, reguladores e líderes do setor para discutir como a Europa pode proteger a sua autonomia tecnológica, transformar a regulação numa vantagem competitiva e responder à crescente pressão dos novos modelos bancários digitais.
A entrada é livre, mas sujeita a inscrição e limitada à lotação da sala. Pode inscrever-se aqui. O programa será anunciado brevemente.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Vem aí a 2.ª edição do Banking on Change
{{ noCommentsLabel }}