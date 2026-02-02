Conferência

Vem aí a 2.ª edição do Banking on Change

  ECO
  • 9:00

A conferência que discute os desafios e as soluções da liderança da banca está de regresso a Lisboa, no CCB, no dia 11 de março.

Sob o mote adaptar, inovar e Liderar, a conferência Banking on Change está de regresso para discutir os desafios e as oportunidades do setor da banca no dia 11 de março, no CCB, em Lisboa, ao longo da manhã.

A segunda edição terá como tema o impacto da Inteligência Artificial, que está a redefinir o setor financeiro e a colocar a banca europeia perante decisões estratégicas sobre a soberania digital, regulação e experiência do cliente.

Numa iniciativa conjunta do ECO e da KPMG, este evento reúne decisores, reguladores e líderes do setor para discutir como a Europa pode proteger a sua autonomia tecnológica, transformar a regulação numa vantagem competitiva e responder à crescente pressão dos novos modelos bancários digitais.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição e limitada à lotação da sala. Pode inscrever-se aqui. O programa será anunciado brevemente.

