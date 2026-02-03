5 coisas que vão marcar o dia

Num momento em que o país continua a calcular os prejuízos da depressão Kristin, os efeitos causados pelo mau tempo vão continuar a dominar atenções, assim como as ações de reparação e limpeza para permitir o regresso gradual à normalidade. Há ainda dados novos do Banco de Portugal e a reação das ações aos dados operacionais preliminares da Galp.

Galp reage aos dados operacionais do trimestre

As ações da Galp Energia vão estar a reagir aos números operacionais preliminares do quarto trimestre divulgados pela petrolífera, esta segunda-feira, após o fecho do mercado. Segundo adiantou a empresa, as margens de refinação subiram no quarto trimestre de 2025, face ao período homólogo. Entre outubro e dezembro de 2025, a Galp registou uma margem de refinação de 6,9 dólares por barril, que comparam com os 5,2 dólares por barril do quarto trimestre do ano anterior, ou seja, uma subida de 32%. Já em relação aos três meses anteriores, há uma evolução negativa de 27%, já que a fasquia estava nos 9,5 dólares entre julho e setembro.

Inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito

O Banco de Portugal divulga, esta terça-feira, o resultado do inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, no último trimestre de 2025. No último levantamento, revelado em outubro, as instituições financeiras nacionais mantiveram praticamente inalterados os seus critérios de concessão de crédito, mas antecipavam um aumento da procura por parte das empresas nos próximos três meses, especialmente no segmento das pequenas e médias empresas (PME) e nos empréstimos de longo prazo.

Mais de duas dezenas de startups lusas no Qatar

Com um recorde de 23 startups, a delegação portuguesa na Web Summit do Qatar continua a mostrar-se na terceira edição da cimeira tecnológica que replica o modelo lisboeta no Médio Oriente, entre os dias 1 a 4 de fevereiro. As mais de duas dezenas de empresas portuguesas no evento são apoiadas pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa. No grupo made in Portugal estão cinco startups que viajaram até Doha no âmbito do programa Business Abroad, que apoia participações nos principais eventos internacionais de tecnologia e inovação.

Kristin no centro das atenções

Os efeitos da tempestade Kristin continuam a centrar atenções, com empresas e particulares focadas em recuperar dos estragos provocados, numa semana em que é esperada muita chuva, com potencial para aumentar os prejuízos. No caso das empresas, as associações têm pedido ao Governo que seja ágil a aplicar as medidas de ajuda. Recorde-se que o Executivo anunciou duas linhas de financiamento com garantia pública para ajudar as empresas após a passagem da Depressão Kristin. Em causa está uma linha de mil milhões de euros para investimento e outra de 500 milhões para tesouraria.

Pacote habitação na comissão de orçamento e finanças

Esta quarta-feira decorre no Parlamento uma audição conjunta da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário e da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de lei do Governo com medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação. Também a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) será ouvida a propósito das medidas do Executivo para a habitação.