Abel Xavier é o “Entendedor” em campanha da Nos Empresas

A nova campanha da Nos Empresas pretende destacar o atendimento personalizada da empresa, numa campanha desenvolvida pelo Grupo Havas e com planeamento de meios da Arena Media.

A Nos Empresas lança esta terça-feira uma campanha protagonizada pelo ex-futebolista e atual treinador Abel Xavier. O anúncio tem como mote a palavra entendedor, num jogo de palavras que se desdobra em “entende a dor” das PME.

Sob o mote “ter um negócio não é fácil. Mas é mais fácil quando temos um Entendedor do nosso lado”, a campanha mostra Abel Xavier a interagir com a equipa da Nos Empresas. O anúncio dá vida ao conceito “entender a dor”, recordando um vídeo que se tornou viral, sobre a explicação do conceito de treinador. Através do humor, a campanha parte da premissa de que “atender não é o mesmo que entender”.

“O Entendedor é a forma da Nos Empresas mostrar que conhece as dificuldades e desafios das PMEs e está ao lado delas, oferecendo as melhores soluções para resolver os seus problemas. Para incorporar este conceito, fomos buscar alguém bem conhecido, que nos ajudou a conferir um lado humano a este conceito”, sublinha António Fuzeta da Ponte, diretor de Marca e Comunicação da Nos, o recém-eleito como o profissional de marketing mais admirado do país.

A campanha foi desenvolvida pelo Grupo Havas, com direção criativa de João Madeira e Andreia Ribeiro, e produzida pela Playground, com realização de Martim Condeixa e gestão de produção de Estela Rocha. A estratégia de media está a cargo da Arena Media e a campanha estará no ar em TV, rádio, digital e cinema.