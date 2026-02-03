Agricultores do Douro contra uso exclusivo de aguardente da região para Moscatel e vinho

Organizações de agricultores do Douro rejeitaram esta terça-feira o uso exclusivo de aguardente, com origem e produção na região, na beneficiação do vinho do Porto e do moscatel do Douro. Em causa está um projeto de lei do JPP, aprovado na sexta-feira, que determina esta obrigatoriedade. O projeto foi aprovado pelo JPP, Chega, PS, PAN, Livre, PCP e BE.

“As organizações de agricultores vêm […] manifestar a sua oposição total à deliberação tomada pela Assembleia da República […] que assentou em questões populistas, irresponsáveis e demagógicas dos senhores deputados que aprovaram o referido projeto Lei, em profundo afastamento do contexto e realidade regional”, lê-se num comunicado conjunto.

Esta posição foi subscrita pelas associações de Fruticultores do Concelho de Armamar (AFA), para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), de Fruticultores, Viticultores e Olivicultores do Planalto de Ansiães (AFUVOPA), de Agricultores do Douro (AGRIGIESTAS), dos Produtores Agrícolas do Vale do Douro (APAVDOURO), de Agricultores de Portugal (APPITAD), Associação de Proprietários do Baixo e Lagos do Sabor (APPITAB), de Agricultores Fernão Magalhães, de Agricultores do Nordeste Transmontano e de Agricultores do Vale de Vilariça.

Mostraram-se igualmente contra esta aprovação a Cooperativa de Produtores de Amêndoa de Torre de Moncorvo (AMÊNDOACOOP), a SILVIDOURO, a Cooperativa de Viticultores e Olivicultores de Freixo de Numão e os centros de gestão de empresa agrícola do Baixo Corgo, do Marão, do Alto Douro, de Entre Douro e Côa e de Vale da Porca.

Para os agricultores, esta decisão atenta contra os princípios de diálogo interprofissional e desconsidera dados de natureza técnica, para além de poder colocar em causa a subsistência económica da região, penalizando, desde logo, os pequenos e médios viticultores.

“Num momento em que a Região Demarcada se debate já com problemas de enorme gravidade, esta atitude, ao acrescentar novas dificuldades e incertezas, implica uma absoluta quebra de confiança naqueles que, ao aprovarem o referido Projeto de Lei, demonstram inequivocamente um corte e um alheamento completo para com a vontade das gentes que diariamente vivem e trabalham em prol da manutenção da mais antiga Região Demarcada e Regulamentada do país”, lamentaram.

Os agricultores do Douro sublinharam ainda que procuram, por via do diálogo construtivo e em condições difíceis, um futuro próspero para esta região.