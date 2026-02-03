Andersen assessora operação de integração da portuguesa Gesticool na Syclef Iberia

A Andersen Portugal assessorou a Syclef Iberia, a divisão ibérica do grupo (federação) Syclef, especializado em soluções de soluções de refrigeração e climatização, no âmbito da integração da Gesticool, empresa portuguesa especializada em refrigeração comercial e semi-industrial. Esta é uma operação estratégica que visou consolidar e expandir a presença do grupo (Federação) no mercado ibérico, com especial enfoque em Portugal.

A Andersen acompanhou a operação em representação da Syclef Iberia, prestando assessoria jurídica ao longo de todo o processo, incluindo a due diligence, a estruturação da transação e a análise legal associada à integração da Gesticoool no grupo (federação). A equipa da Andersen, liderada pela advogada Mariana Abreu, trabalhou em estreita articulação com as partes envolvidas, assegurando um enquadramento jurídico sólido e alinhado com os objetivos estratégicos da operação.

De acordo com Mariana Abreu, partner da Andersen “a integração da Gesticoool na Syclef Iberia, operação na qual a Andersen atuou como assessora jurídica, representa um passo relevante no processo de consolidação do sector da refrigeração e climatização na Península Ibérica, permitindo ao grupo (federação) Syclef reforçar a sua presença em Portugal e ampliar a sua oferta de serviços técnicos especializados, beneficiando da experiência e posicionamento da Gesticoool no mercado nacional”.

A assessoria da Andersen nesta operação insere-se no acompanhamento regular de processos de crescimento e consolidação empresarial, em particular em operações de integração e expansão no setor industrial.