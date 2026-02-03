Câmara de Gaia herda saldo gerência de 92 milhões de euros e PS pede maior apoio às famílias

A Câmara de Gaia, liderada pelo PSD/CDS-PP/IL, herdou um saldo gerência de 92 milhões de euros do anterior executivo PS, revelou esta terça-feira o vereador socialista, João Paulo Correia, que considerou “não haver desculpas para não cumprir as promessas eleitorais“.

“O saldo de gerência de 2025 atinge um valor recorde de 92 milhões de euros, um crescimento de 120% face a 2024 (41,5 milhões de euros)”, adiantou o socialista à Lusa, no final da reunião privada do executivo municipal.

Para o vereador, o saldo de gerência de 2025, que era um dos 80 pontos da agenda desta terça-feira a discussão, é a “prova inequívoca” da herança de boas contas do PS. “Este saldo de gerência desfaz qualquer dúvida: a Câmara Municipal de Gaia goza de boa saúde financeira e não há desculpas para não cumprir promessas eleitorais”, destacou.

Este saldo gerência “deixa claro” que não havia “necessidade alguma” de ensaiar aumento de impostos, cortar o apoio Cartão Andante Municipal 3.ª Idade e cortar 25% no apoio direto aos clubes, apontou João Paulo Correia.

Na sua opinião, a incorporação do saldo de gerência significa nova receita e leva a uma revisão orçamental, fazendo com que a autarquia, presidida por Luís Filipe Menezes, reforce a despesa em cerca de 92 milhões de euros, motivo pelo qual é a altura de haver mais ambição para 2026, nomeadamente no apoio às famílias.