Carro espanhol com engenharia chinesa ‘conduz’ até Portugal com MCoutinho ao volante
Grupo MCoutinho assume distribuição e desenvolvimento da marca Ebro no mercado nacional, onde a fabricante de Barcelona se vai estrear no primeiro semestre com uma gama de quatro modelos SUV.
Renascida das cinzas há dois anos depois de ter desaparecido em 1987, na sequência do investimento feito pela construtora chinesa Chery na compra e reabilitação da antiga fábrica da Nissan na Zona Franca de Barcelona, a histórica marca espanhola Ebro prepara-se para entrar no mercado português através do Grupo MCoutinho.
O acordo assinado por António Coutinho, CEO da MCoutinho, e Rafael Ruiz, presidente da Ebro EV Motores, prevê que o grupo de Marco de Canavezes assuma a distribuição e o desenvolvimento da marca em Portugal, com uma rede faseada de concessionários e uma estrutura autónoma dedicada apenas a esta marca e com independência operacional face ao negócio de retalho.
“A Ebro representa uma oportunidade para acelerar a transformação do nosso portefólio e construir uma proposta de valor sólida para os clientes em Portugal. Vamos desenvolver este projeto com ambição, disciplina e um forte foco na experiência de compra e no pós-venda. Esta é uma grande concretização”, diz o líder do grupo nortenho que em 2022 expandiu para Lisboa e no ano seguinte comprou a Bomcar em Leiria e Coimbra.
A joint-venture entre a espanhola Ebro EV Motors (60%) e a Chery (40%), que aportou capital, engenharia e tecnologia da China para este projeto, tem a base industrial e logística localizada na chamada Ebro Factory em Barcelona, o que “representa uma vantagem relevante para a sua implementação no mercado português, nomeadamente ao nível da eficiência logística e do serviço pós-venda”, destaca em comunicado.
Rafael Ruiz fala num “passo natural na ambição europeia” e descreve Portugal como “um mercado estratégico” em que pretende “crescer com rigor, com uma rede sólida e um pós-venda à altura das exigências do cliente”. A promessa é de trazer para este lado da fronteira “SUVs robustos, bem equipados e acessíveis, pensados para a utilização real do dia-a-dia”.
Segundo a distribuidora portuguesa, a estreia da EBRO em Portugal, prevista para o primeiro semestre deste ano, será feita com uma gama de quatro modelos SUV para cobrir os diferentes perfis de utilização e que incluem motorizações híbridas, híbridas plug-in e a gasolina:
- EBRO s400: SUV compacto HEV (híbrido), eficiente e pensado para o dia a dia, com design contemporâneo e tecnologia focada na experiência real do utilizador – ideal para percursos urbanos e em estrada;
- EBRO s700: SUV versátil e familiar (gasolina e PHEV), que combina espaço, conforto e soluções de conectividade adaptadas a diferentes perfis de cliente;
- EBRO s800: SUV de dimensão superior (gasolina e PHEV), com sete lugares, concebido para oferecer maior conforto e sofisticação em viagens de média e longa distância;
- EBRO s900: SUV topo de gama da marca (PHEV e transmissão 4X4), também com sete lugares, com presença marcante e elevado nível de equipamento, assumindo-se como a referência da proposta EBRO em Portugal.
