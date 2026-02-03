Comissão abre investigação aprofundada a empresa chinesa de eólicas Goldwing

A Comissão Europeia abriu uma investigação aprofundada às atividades da Goldwing, uma empresa chinesa de turbinas eólicas que opera na União Europeia (UE), por suspeitas de ajudas ilegais.

De acordo com um comunicado, o executivo comunitário “deu início a uma investigação aprofundada para avaliar, ao abrigo do Regulamento relativo a subvenções estrangeiras, as atividades da Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (Goldwind) na produção e venda de turbinas eólicas e na prestação de serviços conexos na UE”.

Bruxelas disse ainda ter “preocupações preliminares de que a Goldwind possa ter beneficiado de subvenções estrangeiras que poderão distorcer o mercado interno da UE”.