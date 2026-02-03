Copenhagen Infrastructure Partners adquire o negócio europeu de energia eólica terrestre da Ørsted

A Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), através do seu quinto fundo emblemático, Copenhagen Infrastructure V (CI V), chegou a um acordo para adquirir o negócio europeu de energia eólica terrestre da Ørsted.

A aquisição incorpora à CI V um negócio eólico terrestre totalmente integrado e multitecnológico, o que permitirá à CIP acelerar a implantação de energias renováveis na Europa. As capacidades de desenvolvimento e operação adquiridas, combinadas com a estratégia de investimento e a experiência industrial da CIP, representam uma grande oportunidade para um crescimento significativo dos ativos e a geração de valor a longo prazo.

Mads Skovgaard-Andersen, CIO e sócio da Copenhagen Infrastructure Partners, afirmou sobre esta operação que «com esta importante aquisição em vários mercados e tecnologias, reforçamos ainda mais a nossa presença na Europa. A carteira combinada de energia eólica terrestre, solar e sistemas de armazenamento em baterias (BESS) complementa o nosso portfólio de projetos existente e proporciona-nos a escala necessária para acelerar a implantação de energias renováveis e reforçar a independência energética da Europa, ao mesmo tempo que oferecemos retornos sólidos e ajustados ao risco aos nossos investidores».

Nischal Agarwal, sócio da Copenhagen Infrastructure Partners, acrescentou que «esta é uma grande oportunidade para a CI V adquirir uma carteira e um pipeline de projetos de dimensão significativa, com diferentes tecnologias, nos mercados mais atrativos da Europa, onde a procura cresce fortemente. Juntamente com uma equipa de confiança com um histórico comprovado no desenvolvimento e operação de projetos, estamos em boa posição para continuar a desenvolver, gerir e concretizar todo o potencial de valor desta plataforma».

Por seu lado, Trond Westlie, CFO da Ørsted, salientou que «o negócio europeu de energia eólica terrestre da Ørsted desenvolveu um pipeline e uma carteira de projetos muito sólidos, e estou muito satisfeito por termos encontrado na CIP um novo proprietário para este negócio, uma vez que decidimos concentrar os nossos esforços na energia eólica marítima nos nossos principais mercados europeus. A alienação da nossa plataforma europeia de energia eólica terrestre culmina o programa de alienações que tínhamos definido e reforça substancialmente a posição financeira da Ørsted”.

Após o encerramento da operação, o negócio de energia eólica terrestre funcionará como uma empresa independente, com um novo nome e uma nova marca. O CI V atingiu o seu encerramento final em março de 2025 e superou a meta de 12 mil milhões de euros. O fundo investe em infraestruturas energéticas numa ampla gama de tecnologias de geração na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, e conta com um compromisso potencial total de aproximadamente 24 mil milhões de euros.