Corretora Sabseg anuncia ter 350 milhões de euros para futuras aquisições
A corretora portuguesa que já se tornou ibérica tem 350 milhões de euros destinados a futuras aquisições. Quer reforçar especializações técnicas, alargar presença territorial e ganhar escala.
A corretora Sabseg ultrapassou os 800 milhões de euros em prémios intermediados em 2025, o que a torna “o maior corretor de seguros independente da Península Ibérica”. Vai agora entrar numa nova etapa de crescimento, suportada por 350 milhões de euros destinados a aquisições, com o objetivo de reforçar especializações técnicas, alargar a presença territorial e ganhar escala, adianta a corretora.
“O setor está a evoluir rapidamente e exige cada vez mais escala, tecnologia e talento especializado”, explicou Miguel Machado, Presidente da Sabseg e CEO para Portugal, “este reforço de capacidade de investimento posiciona-nos para ter um papel ativo na consolidação, mantendo o nosso posicionamento independente,” acrescentou. A corretora tem vindo a posicionar-se combinando crescimento orgânico com incorporação de corretoras especializadas, preservando competências locais e integrando-as numa estrutura com maior capacidade técnica e operacional.
Com mais de 50% do volume gerado em Portugal, tem aumentado a presença ibérica e criado uma estrutura para integrar novas operações. Assim, a Sabseg “reforça a sua posição como operador independente de referência num setor cada vez mais exigente em escala, tecnologia e especialização”. Nos últimos anos, a corretora tem reforçado a sua presença em Espanha, “combinando crescimento orgânico com integração de operações locais”, sendo a presença em Itália um passo adicional na “construção de uma plataforma com projeção europeia, capaz de acompanhar clientes com operações internacionais e integrar especializações setoriais”.
Ultrapassada a marca dos 800 milhões de euros em prémios intermediados
Com 70 escritórios, uma rede de mais de 2 mil agentes e cerca de 400 mil clientes, entre particulares e empresas, a Sabseg apresenta uma dimensão significativa entre plataformas independentes no sul da Europa. Ultrapassando os 800 milhões de euros em prémios intermediados, a empresa considera-se “o maior corretor de seguros independente da Península Ibérica”.
“A escala só faz sentido se vier acompanhada de qualidade técnica e proximidade. É essa combinação que continuamos a reforçar, investindo em pessoas, tecnologia e especialização,” conclui Miguel Machado.
