Internacional

Credit Suisse acusado de esconder ligações ao regime nazi

O Senado norte-americano expôs centenas de contas ligadas a nazis mantidas pelo Credit Suisse, apontando ainda para que o banco suíço tenha ajudado nazis a fugir para a Argentina no pós-guerra.

ECO Fast
  • Uma investigação do Senado dos EUA revelou que o Credit Suisse mantinha contas ligadas a oficiais nazis, ocultando informações cruciais durante décadas.
  • O procurador Neil Barofsky identificou 890 contas com ligações nazis e destacou a colaboração do banco na ocultação de ouro roubado e transações ilícitas.
  • A conclusão da investigação está prevista para o final do ano, com o UBS sob pressão para restaurar a confiança e demonstrar transparência.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

Uma investigação do Senado norte-americano revelou que o Credit Suisse, agora integrado no UBS após a compra de emergência em 2023, mantinha centenas de contas com ligações a oficiais e industriais nazis durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo ligações extensas com a SS, o braço paramilitar do regime.

O senador republicano Chuck Grassley, presidente da Comissão Judicial do Senado, afirmou esta terça-feira aos jornalistas que a instituição financeira suíça “ocultava informações-chave” durante investigações anteriores, nomeadamente nos anos 1990.

As revelações surgem na véspera de uma audição desta terça-feira, onde o procurador Neil Barofsky, que lidera a investigação independente, deverá apresentar as suas conclusões preliminares.

O proicurador norte-americano Neil Barofsky identificou 890 contas do Credit Suisse com potenciais ligações nazis, bem como centenas de indivíduos e intermediários que ajudaram a ocultar ouro roubado.

Entre as descobertas mais perturbadoras encontram-se contas para o Ministério das Relações Exteriores alemão, que coordenou deportações para campos de concentração, contas de um produtor de armamentos nazi e contas ligadas ao braço económico da SS, que lucrava com trabalho forçado judeu.

O Credit Suisse negou sempre estas acusações, pelo menos até agora. Chuck Grassley sublinhou que a instituição “estrangulou detalhes importantes” durante investigações no passado, impedindo que o público tivesse acesso à verdade.

Neil Barofsky identificou 890 contas com potenciais ligações nazis, bem como centenas de indivíduos e intermediários que ajudaram a ocultar ouro roubado e facilitar transações ilícitas de materiais de guerra.

Além disso, a investigação aponta ainda para que o Credit Suisse tenha ajudado nazis a fugir para a Argentina no pós-guerra, tendo descoberto que a instituição suíça arrendava escritórios e fornecia serviços bancários a uma agência governamental argentina que auxiliava criminosos de guerra na sua fuga.

Em 1999 o Credit Suisse e outros bancos suíços pagaram 1,25 mil milhões de dólares a vítimas do Holocausto, numa tentativa de encerrar a questão.

Os documentos mais recentemente analisados, marcados com o carimbo “Lista Negra Americana” — uma lista mantida pelos Aliados de entidades que financiavam ou comercializavam com poderes do Eixo — sugerem um padrão de ocultação deliberada durante décadas.

Recorde-se que em 1999 o Credit Suisse e outros bancos suíços pagaram 1,25 mil milhões de dólares a vítimas do Holocausto, numa tentativa de encerrar a questão. Contudo, em 2020, o Centro Simon Wiesenthal, uma organização de direitos humanos, acusou o banco de não ter sido honesto sobre as suas ligações históricas aos nazis. Isto levou à contratação de Neil Barofsky para investigar.

Paradoxalmente, o Credit Suisse demitiu-o em 2022, alegadamente porque queria limitar o escopo do seu trabalho. Apenas depois da investigação do Senado é que foi recontratado pela atual liderança do UBS.

Ronald Lauder, presidente do Congresso Judaico Mundial e figura central no acordo de 1998, argumenta que o acordo anterior foi drasticamente insuficiente. “Provavelmente deixámos de ganhar entre cinco mil milhões e dez mil milhões de dólares”, referiu o multimilionário numa entrevista à Bloomberg, em julho do ano passado.

O UBS contesta, argumentando que o acordo de 1999 cobre todas as reclamações potenciais futuras. Mas este raciocínio enfrenta agora escrutínio rigoroso, especialmente porque surgem evidências de que informações críticas foram deliberadamente ocultadas à época.

Com três anos de experiência [desde que o UBS ficou com o Credit Suisse], a nossa prioridade é concluir esta revisão de arquivos para que o mundo possa beneficiar das conclusões do relatório final que será publicado em breve.

Robert Karofsky

Presidente do UBS Americas

A investigação de Neil Barofsky deverá ser concluída no final deste ano, após revisão de arquivos que cobrem décadas de operações bancárias. O Senado americano está também a pressionar pela criação de um repositório público para investigadores, já que examinar completamente os registos poderia demorar décadas.

Ao assumir o Credit Suisse em 2023, o UBS comprometeu-se totalmente a retomar a investigação e, desde então, tomou medidas abrangentes para facilitar a análise de Barofsky, revelou Robert Karofsky, presidente do UBS Americas, citado pela Reuters.

“Agora, com três anos de experiência, a nossa prioridade é concluir esta revisão para que o mundo possa beneficiar das conclusões do relatório final que será publicado em breve“, destacou ainda o banqueiro do UBS. O teste final agora é se o UBS consegue recuperar a confiança demonstrando cooperação genuína e restituição verdadeira.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Credit Suisse acusado de esconder ligações ao regime nazi

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Tribunal da UE confirma cartel da banca com Credit Suisse

Lusa,

Tribunal Geral da UE confirmou multas de Bruxelas ao HSBC (174 milhões de euros), ao Barclays (54 milhões) e ao RBS (33 milhões), mas reduziu a do Credit Suisse (de 83,2 milhões para 28,9 milhões).