Depressão Leonardo: Vários distritos com avisos devido à chuva, vento, neve e ondulação

Vários distritos do continente e os arquipélagos da Madeira e Açores voltam a estar a partir desta terça-efira sob avisos devido ao vento, chuva, agitação marítima e queda de neve devia a uma nova depressão, segundo o IPMA.

Portugal continental irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo “inicialmente com a aproximação ao Baixo Alentejo e Algarve de um sistema frontal a ela associado, a partir do final da tarde” de terça-feira, “com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 95 quilómetros/hora nas terras altas”.

O sistema frontal irá estender-se gradualmente às outras regiões do continente durante quarta-feira, prevendo-se que “o período com valores acumulados de precipitação mais elevados e vento mais intenso seja na noite” de quarta para quinta-feira.

Devido a esta previsão do estado do tempo, o IPMA emitiu para os distritos de Faro, Setúbal e Beja aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte e persistente entre as 18h00 de hoje e as 15h00 de quarta-feira e as 21h00 de quarta-feira e as 9h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente entre as 21h00 de quarta-feira e as 9h00 de quinta-feira.

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Leiria vão estar também entre as 21h00 de hoje e as 12h00 de quarta-feira com aviso amarelo e entre as 6h00 e as 15h00 de quinta-feira face ao vento forte esperado, prevendo-se rajadas até 70/80 km/h e até 95 km/h nas serras.

Por causa do vento forte com rajadas até 90 km/h e até 100 km/h nas serras, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga entre as 6h00 e as 15h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga sob aviso laranja devido à queda de neve acima de 800/1000 metros até às 18:00 de hoje.

Sob aviso laranja estão também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa do estado do mar até às 00h00 de terça-feira e entre as 12h00 e as 19h00 de quinta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

O arquipélago da Madeira também vai estar sob aviso laranja entre as 15h00 e as 19h00 de quinta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com cinco a sete metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

O IPMA colocou ainda as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento com rajadas até 95 km/h entre as 21h00 de quarta-feira e as 9h00 de quinta-feira.

No que diz respeito ao arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu na segunda-feira aviso vermelho, para quarta-feira, para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores e laranja para o Central e Oriental, devido à agitação marítima.

A depressão Leonardo, com um sistema frontal associado, deverá provocar “um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros/hora nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa) e os 100 quilómetros/hora no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.