“Doutor” Philippe Starck homenageado na Católica

O designer francês, que escolheu Portugal para viver, será distinguido esta sexta-feira pela Universidade Católica Portuguesa, com o grau de Doutor Honoris Causa e uma exposição sobre a sua obra.

O designer francês Philippe Starck vai receber esta sexta-feira o grau de Doutor Honoris Causa da Universidade Católica Portuguesa, na sede da universidade, em Lisboa.

Acompanhando a distinção, esta quinta-feira, às 18h30, é inaugurada uma exposição dedicada ao trabalho do designer, “Philippe Starck, The Duty of Creativity”, na Galeria Fundação Amélia de Mello, no piso 1 do edifício da Biblioteca Universitária João Paulo II, da Católica. O evento contará com a presença do artista.

“Philippe Starck centra-se no essencial, a sua visão, que se fundamenta no princípio de que a criação, independentemente da sua forma, deve melhorar a vida do maior número de pessoas”, diz a Universidade Católica, em comunicado, lembrando o seu papel pioneiro no “design democrático”.

Estação espacial Axiom

 

O autor desenvolveu projetos que vão do quotidiano espremedor de citrinos a hotéis e restaurantes, passando por mega-iates ou módulos de habitação espacial.

Starck escolheu Portugal para viver há mais de uma década e tem desenvolvido vários projetos por cá. Um dos mais recentes foi o restaurante Praia na Comporta.

