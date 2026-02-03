Ficocables da Maia vai cumprir “lay-off intermitente” durante 6 meses

A Ficocables, empresa dedicada ao fabrico de componentes automóveis, na Maia, vai entrar em “lay-off intermitente” durante seis meses, justificando a medida com a diminuição de encomendas, adiantou o Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel).

Em declarações à Lusa, o dirigente do Sindel Gustavo Gaspar explicou que o lay-off, que terá início no dia 20, vai atingir a totalidade dos cerca de 600 trabalhadores da empresa e que será cumprido “de forma intermitente”, ou seja, “um dia cumprem os trabalhadores de uma secção, no outro dia de outra”.

“O que nos foi dito é que houve uma diminuição de encomendas na ordem dos 10% e que é preciso fazer modificações”, apontou o sindicalista.

Para Gustavo Gaspar, o lay-off não é justificável: “O Sindel manifestou-se contra este lay-off porque havia medidas que podiam ser tomadas antes de se partir para esta, como por os trabalhadores a gozar férias ou em formação nos dias escolhidos par ao lay-off”, referiu.

Em dezembro de 2024 a Ficocabloes, na altura com cerca de 900 trabalhadores, cumpriu também um período de lay-off justificado com a necessidade de “um ajustamento temporário nas necessidades de produção, causado pelo complexo contexto global da indústria automóvel”.

A Ficocables pertence ao grupo espanhol Ficosa e conta com mais de 50 anos de existência, tendo sido a primeira fábrica que o grupo abriu fora do país.

A Lusa tentou contactar a Ficocables, mas até ao momento não foi possível.