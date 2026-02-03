Exército e Marinha com cerca de 1.600 militares no terreno para apoiar população.

Com a região centro ainda a sofrer com o impacto da passagem da depressão Kristin, e o país a aguardar a passagem da depressão Leonardo, o Exército Português tem no terreno cerca de 1.200 militares em quatro distritos e 13 municípios, em operações de limpeza, comunicações e apoio logístico para mitigar eventuais cheias. Marinha tem cerca de 400 efetivos.

Esta terça-feira, “o dispositivo do Exército Português empenhado nos quatro distritos e 13 municípios totaliza 1.171 militares, 102 viaturas ligeiras, 122 viaturas pesadas, 12 máquinas de engenharia, 15 geradores, 16 motosserras, 5 terminais Starlink e um módulo de comunicações”, informa o Exército Português em comunicado.

Em Leiria, o Exército assegura “intervenção e limpeza, engenharia, comunicações, energia e apoio logístico, com a finalidade de mitigar os impactos das cheias, remover escombros e obstáculos, restabelecer a mobilidade, reforçar comunicações e energia e garantir apoio logístico a infraestruturas e serviços essenciais”, refere.

No distrito de Santarém, “mantém e reforça o apoio às autoridades civis, assegurando ações de comando e ligação, intervenção e limpeza, engenharia, vigilância e dissuasão, energia/iluminação e apoio a serviços essenciais, com a finalidade de mitigar os efeitos das cheias, garantir resposta imediata no terreno, restabelecer a mobilidade, reduzir riscos e assegurar a continuidade de serviços essenciais”, elenca.

O Exército marca ainda presença no distrito de Coimbra estando envolvido em ações de limpeza, vigilância estando com um “forte pré-posicionamento de meios de evacuação e apoio sanitário, com a finalidade de garantir prontidão para evacuação de populações, prestar apoio sanitário imediato, reforçar a vigilância preventiva e assegurar capacidade de resposta rápida a cenários de cheias”.

Para Coimbra, recorde-se, o Exército já tinha mobilizado um posto avançado médico para acudir à população num cenário de cheias.

Marinha com cerca de 400 efetivos

A Marinha também tem mantido e reforçado os efetivos no terreno: um total de “cerca de 400 militares, 41 viaturas, 35 botes, quatro geradores e 12 drones, a que acresce um helicóptero em prontidão”, informa em comunicado enviado esta noite.

Os militares deste ramo das Forças Armadas, em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), prosseguiram com os “trabalhos de reparação elétrica e manutenção de geradores, bem como de contenção e reparação de danos de habitações nas zonas de Leiria, Coimbra e Batalha”, tendo ainda procedido à “desobstrução de cerca de três quilómetros de estrada e à limpeza de troços mais obstruídos do rio Lis, do qual foram retirados mais de 60 toneladas de detritos”.

“Na zona de Alcácer do Sal, encontram-se elementos da Direção de Combate à Poluição do Mar (DCPM), da Autoridade Marítima Nacional (AMN), a efetuar o reforço da capacidade de esgoto de água das áreas inundadas, com recurso a eletrobombas e motobombas“, refere a Marinha.

“Considerando as previsões meteorológicas para os próximos dias, encontram-se 35 botes prontos e posicionados para ações de reconhecimento, vigilância e monitorização nas zonas ribeirinhas com risco de cheias”. Ou seja, oito botes para atuar no rio Vouga e Douro, posicionados em Ovar; oito botes para atuar no rio Mondego, posicionados em Montemor-o-Velho, Coimbra e Soure; oitos botes para atuar no rio Tejo, posicionados em Tancos; cinco botes para o rio Sorraia, posicionados em Coruche; e seis botes para atuar no rio Sado e no rio Tejo, elenca a Marinha.

(notícia atualizada às 20h35 com os meios alocados pela Marinha)