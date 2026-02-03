Família Batista vende edifício da antiga cervejaria Lusitana em Oeiras

O conhecido edifício onde operou durante vários anos a antiga cervejaria Lusitana, situado na Avenida do Forte 9, em Carnaxide, e que se encontra atualmente devoluto, acaba de ser vendido pelo family office português Lusoproa a um investidor privado.

Foi no início de 2023 que a promotora detida pela família Batista tinha comprado à M7 Real Estate Portugal o edifício localizado numa das principais artérias desta freguesia de Oeiras com uma área total de 3.500 metros quadrados distribuídos por três pisos acima de solo e que conta com 113 lugares de estacionamento subterrâneo.

A informação sobre este negócio é avançada pela consultora Cushman & Wakefield, que não identifica o comprador nem, por decisão das “várias partes”, menciona os valores envolvidos na transação deste imóvel que “apresenta um grande potencial de reconversão” e em que assessorou o vendedor.

Inês Sousa, Head de Private Wealth na C&W, comenta no mesmo comunicado que “esta transação reflete o crescente interesse de investidores privados por imóveis com potencial de transformação, sustentados por um business plan sólido que assegura a valorização dos ativos e a preservação do capital a longo prazo”.

Especializada na aquisição, desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários, a Lusoproa, que tem Diogo e Miguel Batista como managing partners, tem no portefólio vários projetos residenciais, sendo que o projeto que tinha previsto para aquele espaço, agora alienado, seria a sua estreia no mercado de escritórios.

Na altura da aquisição, Miguel Batista descreveu “um ativo muito bem localizado, com características que permitem o desenvolvimento de um projeto muito interessante, que [passaria] pela total reconversão do existente num edifício totalmente adaptado às atuais necessidades e exigências do mercado”.