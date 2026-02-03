Kristin. A rede tem alternativas e a REN “não interrompeu fornecimento às subestações”

A economia verde como motor de competitividade e crescimento, o financiamento, a governança, a regulação e a segurança jurídica serão algumas das temáticas abordadas neste encontro. Acompanhe aqui ao minuto.

Num contexto de crescente pressão regulatória, desafios geopolíticos e necessidade de reforçar a competitividade económica, a 5ª edição do Green Economy Fórum coloca esta terça-feira o foco na economia verde como motor de crescimento, investimento e criação de valor a longo prazo .

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.