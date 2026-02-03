Grupo Ageas Portugal regista 2.300 ocorrências e lança formulário online para acelerar resposta a sinistros

Após a passagem da depressão Kristin, o Grupo Ageas Portugal, que detém as seguradoras Ageas Seguros e Ocidental, criou um formulário online para a participação dos sinistros Multirriscos Habitação – a que pode aceder clicando aqui.

Até ao final do dia de ontem, o Grupo Ageas Portugal tinha registado mais de 2.300 ocorrências, garantindo em comunicado que dessas “80% já têm peritagem marcada” ou já foram alvo de avaliação.

Para além deste formulário, o grupo Ageas enviou também, desde sexta-feira, cerca de 100 pessoas às zonas do país mais afetadas pela depressão, incluindo gestores de sinistros, peritos e equipas comerciais da Ageas Seguros e Ocidental. Foi também disponibilizado, até 6 de fevereiro, um serviço de apoio móvel de atendimento no Pavilhão Carlos Neto, em Marrazes, Leiria.

“A mobilização das nossas equipas no terreno, a par da nova solução digital, foi uma resposta imediata para simplificar e acelerar a resolução dos sinistros. O nosso verdadeiro objetivo é estar ao lado de cada cliente, garantindo que o seu processo é tratado com a máxima prioridade, para que possam retomar a sua normalidade o quanto antes”, refere André Rufino, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal.

A seguradora garante que já começou a indemnizar os clientes afetados.