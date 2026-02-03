IAG não vê conflito entre ser concorrente à privatização da TAP e ficar com licenças de handling

O consórcio Clece/South, vencedor do concurso de assistência em escala, planeia uma “transição suave” nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e quer assegurar a continuidade dos trabalhadores, segundo a IAG.

Em respostas por escrito enviadas à Lusa, a IAG – que, através da Iberia, detém a empresa de handling South Europe, integrada no consórcio vencedor — afirmou que sua “prioridade é garantir a continuidade e estabilidade em todos os aeroportos abrangidos pelo contrato”.

“A transição de todos os atuais trabalhadores é central para o nosso planeamento operacional e para assegurar uma transição suave“, garantiu fonte oficial da empresa.

Os trabalhadores em questão são os atualmente em funções na SPdH, prestadora dos serviços de assistência em escala nos aeroportos. A antiga Groundforce é detida em 50,1% pela britânica Menzies Aviation e em 49,9% pela TAP.

Questionada sobre eventuais conflitos de interesse no contexto da privatização da TAP, tendo em conta que o grupo IAG – dono da British Airways e da Iberia — está entre os potenciais interessados, a mesma fonte descartou qualquer incompatibilidade.

“Não vemos qualquer conflito de interesse entre as nossas operações de assistência em escala e o processo de privatização em curso da TAP. Este modelo é muito comum na aviação global, com companhias aéreas a deterem empresas de handling que prestam serviços a terceiros”, afirmou a IAG.

O grupo apontou mesmo exemplos internacionais como a dnata, do grupo Emirates, a Unifi Aviation, detida pela Delta Air Lines e pela Argenbright, e a própria South, que opera em 38 aeroportos europeus e presta serviços a companhias fora do universo IAG.

Relativamente a investimentos futuros em Portugal no âmbito deste concurso, indicou que o consórcio se encontra ainda na fase final de negociação dos detalhes contratuais, estando a documentação e os planos de transição a ser analisados pelas autoridades portuguesas.

“Quando o contrato estiver formalmente concluído, poderemos considerar a divulgação de planos para futuros projetos”, acrescentou.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) atribuiu ao consórcio Clece/South — que reúne a espanhola Clece, empresa de serviços gerais, e a South Europe Ground Services – a licença para a prestação de serviços de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro por um período de sete anos, superando a proposta da SPdH.

Para assegurar a continuidade do serviço, o Governo prorrogou em novembro as licenças em vigor até 19 de maio de 2026.

Sobre o início das operações, a IAG esclareceu que não será antes dessa data, embora ainda não tenha sido definido o dia exato de arranque. “Todos os processos de transição estão a decorrer e a data de início das operações ainda será confirmada”, afirmou.