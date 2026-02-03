Instituto Coordenadas alerta sobre o ambiente quotidiano e destaca que ele será fundamental para a saúde e a longevidade no futuro

As pessoas passam cerca de um terço da sua vida a dormir, pelo que a investigação sobre saúde começou a centrar os seus esforços no ambiente em que se descansa. É o que aponta a nova análise do Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, «La longevidad y el exposoma: la salud del futuro» (A longevidade e o exposoma: a saúde do futuro), que analisa como os fatores ambientais e pessoais, conhecidos como exposoma, influenciam de forma decisiva o envelhecimento e a qualidade de vida.

A análise destaca uma mudança de paradigma na ciência do envelhecimento: o foco já não está apenas no tratamento de doenças, mas na preservação da funcionalidade do organismo por mais tempo, uma abordagem conhecida como «longevidade funcional» ou «healthspan». De acordo com a análise citada, o exposoma pode explicar uma parte determinante do estado de saúde, para além da genética, ao modular processos-chave como o metabolismo celular, a inflamação de baixo grau e os mecanismos de reparação tecidular.

Neste contexto, destaca-se a importância de otimizar os ambientes quotidianos, especialmente aqueles em que passamos mais tempo em estado de recuperação biológica, como o descanso noturno. Durante o sono profundo, são ativados processos essenciais de renovação celular, regulação imunológica e equilíbrio energético, o que torna o quarto um espaço estratégico para a saúde preventiva.

“A ciência está a demonstrar que não importa apenas como vivemos, mas também em que ambiente o fazemos. O exposoma, o ar que respiramos, a qualidade do descanso ou a carga ambiental que nos rodeia serão determinantes para a saúde e a longevidade nas próximas décadas”, afirmou Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente do Instituto Coordenadas.

Destaca-se que as tecnologias de nova geração, especialmente aquelas orientadas para melhorar a qualidade do ambiente e favorecer a eficiência energética celular, estão a configurar um novo modelo de prevenção ativa da saúde. Neste contexto, destaca-se a tecnologia da Biow, que funciona como um biomodulador do exposoma pessoal, eliminando a biotoxicidade e a nanotoxicidade e emitindo energia biodisponível, gerando um ambiente ideal que favorece o descanso, a recuperação, reduz o stress, melhora a respiração e promove uma oxigenação celular mais eficiente, o que permite reduzir o stress oxidativo e melhorar a produção de energia, entre outros. Estas soluções não atuam através de medicamentos, mas criando condições ambientais mais favoráveis aos processos naturais de regeneração do organismo.

De acordo com a análise, esta é uma abordagem mais acessível e sustentável da medicina preventiva, baseada em intervir antes do aparecimento da doença e em reforçar a capacidade intrínseca do corpo para se manter funcional ao longo do tempo.

«O futuro da saúde passa pela integração da ciência, da tecnologia e do ambiente. Não se trata apenas de viver mais anos, mas de chegar à terceira idade com autonomia, energia e qualidade de vida, o que terá um impacto formidável na funcionalidade e nos custos dos sistemas nacionais de saúde, a médio e longo prazo», concluiu Sánchez Lam.