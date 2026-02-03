Josh D’Amaro é o novo CEO da Walt Disney

Já foi escolhido o sucessor de Bob Iger na The Walt Disney Company. A mudança terá efeito a partir de 18 de março de 2026.

A The Walt Disney Company anunciou esta terça-feira que Josh D’Amaro, atual presidente da Disney Experiences, divisão responsável pelos parques temáticos, será o próximo chief executive officer (CEO) da gigante do entretenimento. O anúncio ocorre após a Disney ter revelado na segunda-feira que superou as expectativas do mercado no primeiro trimestre fiscal de 2026, com receitas de 26 mil milhões de dólares.

A mudança terá efeito a partir da Assembleia Geral marcada para 18 de março, com o novo responsável a suceder a Bob Iger. Em 2020, tinha sido escolhido Bob Chapek como sucessor, mas acabou por ser destituído em novembro de 2022, forçando o regresso de Iger ao cargo. A gestão da pandemia, os conflitos com talentos e os resultados financeiros abaixo do esperado no streaming foram alguns dos pontos que levaram a essa decisão.

Desde aí que a Disney tem estudado quem iria liderar, tendo criado em janeiro de 2023 um comité dedicado a apoiar a administração a escolher um sucessor, de forma a evitar voltar atrás na decisão.

“Josh D’Amaro possui uma combinação rara de liderança inspiradora e inovação, um olhar atento a oportunidades estratégicas de crescimento e uma profunda paixão pela marca Disney e pelas suas pessoas — atributos que fazem dele a pessoa certa para assumir o leme como próximo CEO da Disney”, afirmou, citado em comunicado, James Gorman, presidente do conselho de administração da The Walt Disney Company.

“Ao longo deste processo de seleção, o Josh demonstrou uma visão sólida para o futuro da empresa e uma compreensão profunda do espírito criativo que torna a Disney única num mercado em constante mutação. Possui um historial excecional de sucesso empresarial, tendo colaborado com alguns dos maiores nomes do entretenimento para dar vida às suas histórias nos nossos parques, demonstrando o poder de aliar o storytelling da Disney à tecnologia de ponta”, apontou ainda o responsável.

Já Bob Iger, atual CEO da The Walt Disney Company, considerou que “Josh D’Amaro é um líder excecional e a pessoa certa para se tornar o nosso próximo CEO”. “Ele possui uma valorização instintiva da marca Disney e uma compreensão profunda do que ressoa junto dos nossos públicos, aliadas ao rigor e à atenção ao detalhe necessários para concretizar alguns dos nossos projetos mais ambiciosos“, descreveu ainda.

Não é a única mudança na liderança da empresa, Dana Walden, a copresidente da Disney Entertainment, divisão responsável pelos estúdios de cinema, produção e distribuição de televisão e pelo Disney+, vai ascender. Também a partir de 18 de março vai tornar-se presidente e chief creative officer da Disney. De acordo com a Deadline, a empresa tinha considerado nomear D’Amaro e Walden como co-CEOs, acabando, no entanto, por optar pela atual divisão.

“Nesta nova função — um marco histórico para a empresa — Walden reportará diretamente a D’Amaro e terá a responsabilidade de garantir que o storytelling e a expressão criativa em todos os pontos de contacto com o público reflitam consistentemente a marca, captem audiências em larga escala e impulsionem os objetivos centrais do negócio, ao mesmo tempo que lidera iniciativas transversais a toda a organização e traduz a visão estratégica em ação”, pode ler-se no comunicado.

A empresa revela ainda que Bob Iger prestou mentoria constante aos candidatos durante todo o processo de planeamento da sucessão. Após a transição, vai manter-se na empresa como conselheiro sénior e membro do Conselho de Administração até à sua reforma, prevista para 31 de dezembro deste ano.

Josh D’Amaro desempenhava desde 2020 as funções de presidente do segmento Disney Experiences, tendo sido anteriormente presidente do Walt Disney World Resort. Iniciou o seu percurso na companhia em 1998, no Disneyland Resort.

Como presidente da Disney Experiences, D’Amaro supervisiona 12 parques temáticos e 57 hotéis em todo o mundo, estando prevista a abertura de um novo parque em Abu Dhabi. Foi também responsável por gerir as parcerias digitais, incluindo a colaboração com a Epic Games para a criação de um universo Disney dentro do jogo Fortnite.