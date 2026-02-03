Judite Mota assume liderança criativa do grupo Publicis

Judite Mota regressa às agências, para liderar a criatividade do grupo Publicis em Portugal. "A chegada da Judite representa um reforço decisivo para a Leo em Portugal", aponta a CEO do grupo.

Judite Mota vai liderar a criatividade do grupo Publicis em Portugal. A nomeação da até ao final de 2024 chief creative office (CCO) da VML insere-se num “movimento que marca um novo capítulo na evolução da Leo e reforça uma visão criativa ambiciosa, integrada e preparada para responder aos desafios atuais da indústria”, avança o grupo em comunicado.

“A chegada da Judite representa um reforço decisivo para a Leo em Portugal. A sua senioridade e visão estratégica vão intensificar o poder criativo da Leo e acelerar a integração entre dados, media, conteúdo e tecnologia. Num momento em que a criatividade precisa de ser mais inteligente e mais conectada do que nunca, a Judite é exatamente a liderança que reforça — e projeta — o nosso Power of One”, justifica Alexandra Varassin, CEO do Publicis Groupe.

A contratação da criativa enquadra-se no processo de transformação iniciado pelo Publicis Groupe a nível global, com o lançamento da Leo Constellation, a network criativa que une Publicis Worldwide e Leo Burnett. Em Portugal, “esta visão concretiza-se com a consolidação da Leo Lisboa como uma agência alinhada com a ambição global da Leo Constellation, preparada para liderar uma nova fase da criatividade no mercado local”.

Reportando a Alexandra Varassin, Judite Mota “será responsável por garantir a consistência, qualidade e relevância do trabalho desenvolvido para as marcas, promovendo uma integração cada vez mais profunda entre pensamento estratégico, insights de data e capacidades tecnológicas, em linha com o modelo Power of One do Grupo”.

“O desafio que a Alexandra [Varassin] me propôs foi demasiado atrativo para recusar: trabalhar de forma verdadeiramente integrada criatividade, estratégia, media e tecnologia num modelo exclusivo do Grupo. A Leo sempre foi uma grande agência em Portugal, com um trabalho criativo de elevado nível e espero estar à altura desse legado nesta nova vida do Publicis Groupe”, refere a criativa, no mesmo comunicado.

Judite Mota passou por agências como DDB, Ogilvy, Y&R e Bates/redCell, regressando mais tarde à Y&R, onde acumulou funções de direção criativa executiva e direção-geral. No início de 2024 assumiu a função de chief creative officer da VML Portugal, num contexto de fusão entre a VMLY&R e a Wunderman Thompson, que deixou no final desse ano.

O seu trabalho foi premiado em festivais nacionais e internacionais de criatividade, com prémios atribuídos em eventos como Cannes Lions, The One Show, Clio, New York Festivals e Cresta, onde também foi jurada. É atualmente membro da direção do Clube da Criatividade de Portugal.