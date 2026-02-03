Leonardo fecha parceria com indiana Adani para produção de helis

O grupo de defesa europeu Leonardo e a Adani Defence & Aerospace, divisão de defesa e aeroespacial da Adani Enterprises que atua no setor de defesa da Índia, fecharam esta terça-feira um memorando de entendimento (MoU) para estabelecer “um ecossistema de fabrico de helicópteros totalmente integrado na Índia” e, com isso, responder à “crescente procura militar” na Índia por estas aeronaves estimada em 1.000 helis na próxima década.

Tendo como objetivo responder às necessidades das Forças Armadas indianas, em particular pelos helis AW169M e AW109 TrekkerM da Leonardo, a colaboração passa pelas áreas de manutenção, reparações e revisão geral (MRO), bem como um programa de formação de pilotos, informa a Leonardo em comunicado (conteúdo em inglês/acesso não reservado).

Ashish Rajvanshi, CEO da Adani Defence & Aerospace, refere que as Forças Armadas indianos projetam necessitar mais de 1.000 helicópteros na próxima década. “Esta parceria concretiza a nossa visão de produção soberana. Irá acelera a nacionalização da produção, fortalecendo as cadeias de fornecimento e irá estabelecer a Índia como uma base de produção de classe mundial”, disse, citado em comunicado.

Este anúncio surge uma semana depois da assinatura de um acordo entre a Adani e a brasileira Embraer, para construir uma fábrica de montagem de aeronaves para transporte aéreo regional na Índia.