Lince lidera ronda de 1,4 milhões da britânica Zen8

A Lince Capital lidera ronda de 1,4 milhões de euros da Zen8 para impulsionar a expansão da sport tech britânica Zen8 que desenvolveu uma plataforma que permite treinar natação sem recorrer a uma piscina. Finalizar o produto, reforçar a equipa, investir em marketing e vendas e expandir a operação da subsidiária em Portugal estão entre os objetivos desta ronda seed.

“Estamos entusiasmados por liderar esta ronda e apoiar uma equipa visionária que combina inovação tecnológica e paixão pelo desporto. Acreditamos no potencial da Zen8 para transformar o treino de natação doméstico a nível global”, diz Tomás Lavin Peixe, head of venture capital da Lince Capital, citado em comunicado.

Liderada pela Lince Capital, com a participação da Celtis, Beta Capital e Lx Launch, este investimento na startup britânica servirá para “finalizar o desenvolvimento do seu produto de treino de natação em seco, reforçar a equipa e expandir a subsidiária em Portugal”. Ao nível da equipa, estão previstas cerca de 11 contratações nos próximos 12 meses, sobretudo nas áreas de produto e Investigação e Desenvolvimento (I&D).

A startup está a desenvolver a ZWIM, integrada na nova categoria de Connected Swim Training, que transpõe para a natação o conceito de fitness conectado, combinando “hardware inteligente, feedback de performance em tempo real e treino gamificado ajustado à rotina dos utilizadores”.

“A Connected Swim Training é a categoria que faltava e estamos a desenvolver a ZWIM para a liderar. Com a Lince Capital e os nossos coinvestidores ao nosso lado, temos agora a capacidade para lançar a primeira experiência ZWIM, expandir produto e I&D e proporcionar melhorias mensuráveis de performance na natação em larga escala, através de um treino ao qual as pessoas realmente aderem de forma consistente. Começamos pelos triatletas e, depois, iremos alargar a nadadores e ao mercado de fitness em geral”, afirma Victor Jarland, CEO da Zen8, startup que cofundou com Charlotte Pegg.

A solução foi criada para responder a uma limitação que os dois triatletas enfrentavam nos próprios treinos, tendo desenvolvido um sistema de treino em seco que permite aprimorar técnica, desenvolver força e otimizar velocidade.

Com presença no Reino Unido e uma subsidiária em Portugal, a “operação portuguesa assume um papel estratégico como base de desenvolvimento tecnológico e de expansão europeia”.