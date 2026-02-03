Linklaters assessora Cheyne Capital em financiamento ao Arab Bank Switzerland
O financiamento em causa destinou-se à compra pelo Arab Bank Switzerland para posterior reabilitação de dois palácios históricos no Chiado, em Lisboa.
A Linklaters assessorou a Cheyne Capital num financiamento de €137.500.000, ao Arab Bank Switzerland. O financiamento em causa destinou-se à compra pelo Arab Bank Switzerland para posterior reabilitação de dois palácios históricos no Chiado, em Lisboa, e que foram vendidos pela sociedade norte-americana Cerberus Capital Management. O projeto prevê a reconversão dos edifícios num empreendimento com cerca de 24.000 m², integrando um hotel de luxo de cinco estrelas e apartamentos turísticos (branded residences), reforçando a oferta hoteleira premium em Lisboa.
“Esta transação, concluída no final de 2025, assume-se como uma das mais relevantes operações de financiamento para aquisição e reconversão imobiliária em Portugal. O negócio representa um marco significativo na estratégia de investimento da Cheyne Capital, reforçando o seu compromisso com projetos de regeneração urbana de elevada qualidade, com forte potencial de criação de valor a longo prazo”, segundo comunicado do escritório.
A equipa da Linklaters que assessorou a Cheyne Capital foi liderada por Gonçalo Veiga de Macedo, sócio da área de Finance, Energy & Infrastructure, com o apoio de Maria José Leite, managing associate da mesma área, Verónica Nobre, associate da área de Corporate/Real Estate e Francisca Costa, junior associate.
Sobre a operação, Gonçalo Veiga de Macedo afirmou: “O setor imobiliário tem contribuído para destacar Portugal como um destino de investimento privilegiado. Esta transação, tal como outros financiamentos complexos em que temos atuado para bancos, fundos e investidores, ilustra bem a nossa capacidade de coordenar equipas multidisciplinares e cross-border, oferecendo estruturas de financiamento inovadoras que respondem às exigências de investidores e financiadores internacionais no mercado imobiliário português.”
A transação contou ainda com uma equipa multidisciplinar alargada da Linklaters, envolvendo os escritórios de Lisboa, Madrid, Londres e Luxemburgo, bem como a colaboração de um escritório suíço.
