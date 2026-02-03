Direto Sequência de tempestade é rara e a culpa é do anticiclone dos Açores
Cerca de 118 mil clientes da E-Redes ainda sem energia. Autocarro com crianças e idosos ficou preso na neve em Castro Daire.
O levantamento dos custos da Depressão Kristin já está a ser feito no terreno, algumas seguradoras até já pagam os estragos menos avultado dispensando peritagens e o Executivo já anunciou um conjunto de medidas para apoiar a população e as empresas dos 69 concelhos em estado de calamidade. Mas a meteorologia não dá tréguas. Esta terça-feira chega a Portugal a Depressão Leonardo, cujo pico será sentido quinta-feira.
