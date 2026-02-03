Depressão Kristin

Direto Sequência de tempestade é rara e a culpa é do anticiclone dos Açores

Cerca de 118 mil clientes da E-Redes ainda sem energia. Autocarro com crianças e idosos ficou preso na neve em Castro Daire.

O levantamento dos custos da Depressão Kristin já está a ser feito no terreno, algumas seguradoras até já pagam os estragos menos avultado dispensando peritagens e o Executivo já anunciou um conjunto de medidas para apoiar a população e as empresas dos 69 concelhos em estado de calamidade. Mas a meteorologia não dá tréguas. Esta terça-feira chega a Portugal a Depressão Leonardo, cujo pico será sentido quinta-feira.

Kristin corta abastecimento nos moldes e componentes

Patrícia Abreu,

Destruição causada pela depressão Kristin deixou empresas na região centro, que têm como clientes grandes multinacionais, com prejuízos avultados e sem capacidade para produzir.