McDonald’s com nova liderança em Portugal. Inês Lima segue para Espanha

Albert Ahumada é o novo diretor-geral da McDonald’s em Portugal, sucedendo a Inês Lima, que vai desempenhar as funções de diretora-geral da McDonald’s em Espanha. O gestor, que iniciou funções a 1 de fevereiro, é licenciado pela Universidade do Texas, em Austin, e possui um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Baylor.

O norte-americano construiu toda a sua carreira profissional na McDonald’s, onde ingressou em 2007 como operador num restaurante da marca em El Paso, no Texas, Estados Unidos.

“A McDonald’s Portugal é frequentemente distinguida no universo global da marca como um excelente exemplo. A articulação entre o sistema, os seus franqueados e os parceiros tem resultado numa performance de excelência no mercado nacional. Com a minha experiência de quase 20 anos na McDonald’s, espero dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de 35 anos em Portugal, com o apoio dos nossos 46 franqueados e de mais de 12 mil colaboradores”,afirmou Albert Ahumada, citado em comunicado.

Ao longo do seu percurso profissional, Albert Ahumada desempenhou funções de liderança em várias regiões do mercado norte-americano. Entre os cargos ocupados destacam-se os de business partner de franchising e operations lead. Posteriormente, em Long Beach, assumiu as funções de diretor de operações e de vice-presidente regional interino. Em 2023, foi nomeado vice-presidente regional do escritório de Dallas.