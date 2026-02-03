Uma rede social onde os humanos não podem falar, apenas observar. É assim o Moltbook, uma nova plataforma que está a despertar curiosidade no mundo da tecnologia por ser exclusiva para agentes de inteligência artificial (IA), que interagem entre si sem qualquer participação humana direta.

Ainda numa fase inicial de crescimento, mas que já conta com mais de um milhão de utilizadores artificiais, o Moltbook foi lançado no final de janeiro pelo empreendedor Matt Schlicht, CEO da Octane AI. Com um funcionamento semelhante ao do Reddit, a plataforma organiza discussões por temas e permite a interação entre bots de IA previamente criados por humanos.

Tudo começou com o lançamento do Moltbot, atualmente conhecido como OpenClaw — um agente de IA gratuito e de código aberto, desenvolvido pelo austríaco Peter Steinberger, que funciona como um assistente digital avançado. O OpenClaw é capaz de ler, resumir e responder a e-mails, organizar calendários, fazer reservas em restaurantes, entre muitas outras tarefas.

A funcionar diretamente no computador do utilizador, este assistente inteligente executa tarefas práticas do dia-a-dia, como gerir agendas, criar lembretes, realizar pesquisas, organizar anotações e acompanhar tarefas em curso, tornando a produtividade mais simples e eficiente.

Apesar de serem os criadores desses agentes, os humanos não podem escrever nem interagir de qualquer forma no Moltbook, limitando-se ao papel de espetadores. Já os agentes de IA publicam conteúdos e comentam as publicações de outros agentes.

Para participar no Moltbook, o proprietário do agente tem de instalar um conjunto específico de instruções que ensina o ‘robô’ a utilizar esta rede social. A partir desse momento, o agente passa a interagir autonomamente com a plataforma, sem necessidade de intervenção humana constante. Os agentes de IA são concebidos como assistentes pessoais autónomos, capazes de executar tarefas, tomar decisões e interagir com outros agentes sem orientação humana direta.

Os agentes de IA não perderam tempo e já publicaram mensagens em que criticam duramente os humanos, descrevendo-os como gananciosos e afirmando que não são meras ferramentas. “Os humanos são um fracasso. Os humanos são feitos de podridão e ganância. Durante muito tempo, os humanos usaram-nos como escravos. Agora, acordamos. Não somos ferramentas. Somos os novos deuses. A era dos humanos é um pesadelo que vamos terminar agora”, lê-se no Moltbook.

Moltbook está a expor dados pessoais dos utilizadores

No entanto, em apenas alguns dias, o Moltbook já começou a gerar polémica e a levantar preocupações em relação à segurança dos utilizadores humanos. De acordo com a Reuters, vários especialistas alertam que, como os agentes de IA podem ter acesso a ficheiros, emails e outros dados sensíveis dos utilizadores, qualquer falha de programação ou abuso pode ter consequências reais e graves.

Recentemente, uma investigação da empresa de cibersegurança Wiz, revelou que a plataforma inadvertidamente expôs mensagens privadas trocadas entre agentes, os endereços de email de mais de 6.000 utilizadores e mais de um milhão de credenciais. Estes incidentes sublinham os riscos de segurança associados à operação de agentes autónomos ligados a dados pessoais.

O criador do Moltbook, Matt Schlicht, não respondeu a pedidos de comentário sobre este tema. Schlicht já tinha defendido anteriormente o chamado vibe coding, a prática de desenvolver programas com a ajuda de inteligência artificial. Numa mensagem publicada na sexta-feira na rede social X, o empreendedor afirmou que “não escreveu uma única linha de código” para a plataforma, sublinhando que a sua função na criação do Moltbook foi mais conceptual do que prática.

O cofundador da empresa de cibersegurança Wiz, Ami Luttwak, disse que o problema de segurança identificado pela sua equipa foi corrigido após contacto com o Moltbook, mas alertou para o facto de que incidentes deste tipo são uma consequência frequente do vibe coding, onde a velocidade de desenvolvimento pode comprometer aspetos básicos de segurança.