Nuno Terras Marques abandona liderança da Vista Alegre. Filho de Fernando Campos Nunes assume cargo de CEO
Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes, filho do fundador da Visabeira, vai assumir a liderança da Vista Alegre até à próxima assembleia geral de acionistas. Terras Marques mantém-se como "chairman".
Nuno Terras Marques abandonou a liderança da Vista Alegre, sendo sucedido à frente da empresa por Fernando Daniel Campos Nunes, filho de Fernando Campos Nunes, fundador da Visabeira. Terras Marques mantém cargo de chairman.
“A VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. informa que, em reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, foi designado como Presidente da Comissão Executiva o Vogal do Conselho de Administração, Eng.º Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes, até à realização da próxima Assembleia Geral Anual eletiva”, adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O mesmo comunicado refere que, “em resultado da referida deliberação, o Eng.º Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques cessará funções como Presidente da Comissão Executiva, mantendo-se no cargo de Presidente do Conselho de Administração“.
Fernando Daniel Campos Nunes é o filho mais velho do fundador da Visabeira, que comprou a Vista Alegre em 2009. O novo CEO da VAA era, até agora, vice-presidente executivo do conselho de administração da empresa de porcelana.
Terras Marques, por sua vez, mantém-se à frente do grupo industrial de Viseu, que está atualmente a liderar a OPA sobre a Martifer, num acordo tripartido entre os principais acionistas da empresa.
(Notícia atualizada)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Nuno Terras Marques abandona liderança da Vista Alegre. Filho de Fernando Campos Nunes assume cargo de CEO
{{ noCommentsLabel }}