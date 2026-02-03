Nuno Terras Marques abandona liderança da Vista Alegre. Filho de Fernando Campos Nunes assume cargo de CEO

Nuno Terras Marques abandonou a liderança da Vista Alegre, sendo sucedido à frente da empresa por Fernando Daniel Campos Nunes, filho de Fernando Campos Nunes, fundador da Visabeira. Terras Marques mantém cargo de chairman.

“A VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. informa que, em reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, foi designado como Presidente da Comissão Executiva o Vogal do Conselho de Administração, Eng.º Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes, até à realização da próxima Assembleia Geral Anual eletiva”, adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O mesmo comunicado refere que, “em resultado da referida deliberação, o Eng.º Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques cessará funções como Presidente da Comissão Executiva, mantendo-se no cargo de Presidente do Conselho de Administração“.

Fernando Daniel Campos Nunes é o filho mais velho do fundador da Visabeira, que comprou a Vista Alegre em 2009. O novo CEO da VAA era, até agora, vice-presidente executivo do conselho de administração da empresa de porcelana.

Terras Marques, por sua vez, mantém-se à frente do grupo industrial de Viseu, que está atualmente a liderar a OPA sobre a Martifer, num acordo tripartido entre os principais acionistas da empresa.

(Notícia atualizada)