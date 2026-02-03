“O cinema e o direito são dois universos que não se excluem mutuamente”. Ouça o Podcast Advocatus
No quinto episódio o argumentista, realizador e advogado Sebastião Salgado fala-nos do seu percurso "fora da caixa". Na rubrica Quid Juris falamos sobre IA e Justiça com Adolfo Mesquita Nunes.
No quinto episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Sebastião Salgado, argumentista, realizador e advogado, que recentemente lançou a Terra Advocacia. Em debate esteve o seu percurso “fora da caixa”, após ter abandonado a advocacia para se dedicar ao cinema, a criação da boutique Terra Advocacia e uma análise das áreas de Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do Imobiliário.
Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, falamos sobre o novo Código de Conduta para IA nas entidades da Justiça. Para explicar para que serve este Código e que impacto terá na Justiça portuguesa contamos com a participação do sócio da Pérez-Llorca Adolfo Mesquita Nunes.
Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.
