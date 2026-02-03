OGMA fecha memorando com Axiscades para expandir serviços de manutenção
Expandir serviços de manutenção e "explorar oportunidades de negócio nas regiões do Médio Oriente e Norte de África estão entre os objetivos desta parceria" com a empresa sediada na Índia.
A OGMA fechou um memorando de entendimento para uma “parceria estratégica” com a Axiscades Technologies, empresa de soluções tecnológicas com sede na Índia. Expandir serviços de manutenção e “explorar oportunidades de negócio nas regiões do Médio Oriente e Norte de África estão entre os objetivos desta parceria”.
“A OGMA assinou um memorando de entendimento para uma parceria estratégica com a Axiscades, uma empresa de soluções tecnológicas sediada na Índia, com o objetivo de expandir os serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO), fabricação aeroespacial e engenharia de estruturas. As duas empresas também irão explorar oportunidades de negócio nas regiões do Médio Oriente e Norte de África”, refere fonte oficial da OGMA ao ECO/eRadar.
O acordo, explica fonte oficial da empresa, combina “a experiência centenária da OGMA em MRO e motores com as capacidades da Axiscades em design de aeronaves, aviónicos, radares e tecnologias de drones”.
A parceria “permitirá ainda o suporte técnico às plataformas Embraer na Índia”, refere ainda a mesma fonte. A OGMA, recorde-se, é detida a 65% pela brasileira Embraer e a 35% pelo Estado.
“Este acordo não está relacionado com a parceria entre a UE e a Índia”, refere a mesma fonte quando questionada sobre se a parceria tinha surgido no âmbito da parceria comercial recente entre a UE a a região, que passou igualmente por um pacto no setor da Defesa. A OGMA, recorde-se, atua a OGMA é um centro autorizado para grandes fabricantes como Embraer, Lockheed Martin e Rolls-Royce, atuando tanto na vertente civil como militar.
Com sede em Bangalor, na Índia, a Axiscades tem 17 escritórios a nível global, incluindo América do Norte, Europa e Ásia Pacífico, e cerca de 3.100 trabalhadores, segundo informa a empresa no LinkedIn.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
OGMA fecha memorando com Axiscades para expandir serviços de manutenção
{{ noCommentsLabel }}