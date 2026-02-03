OGMA fecha memorando com Axiscades para expandir serviços de manutenção

A OGMA fechou um memorando de entendimento para uma “parceria estratégica” com a Axiscades Technologies, empresa de soluções tecnológicas com sede na Índia. Expandir serviços de manutenção e “explorar oportunidades de negócio nas regiões do Médio Oriente e Norte de África estão entre os objetivos desta parceria”.

“A OGMA assinou um memorando de entendimento para uma parceria estratégica com a Axiscades, uma empresa de soluções tecnológicas sediada na Índia, com o objetivo de expandir os serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO), fabricação aeroespacial e engenharia de estruturas. As duas empresas também irão explorar oportunidades de negócio nas regiões do Médio Oriente e Norte de África”, refere fonte oficial da OGMA ao ECO/eRadar.

O acordo, explica fonte oficial da empresa, combina “a experiência centenária da OGMA em MRO e motores com as capacidades da Axiscades em design de aeronaves, aviónicos, radares e tecnologias de drones”.

A parceria “permitirá ainda o suporte técnico às plataformas Embraer na Índia”, refere ainda a mesma fonte. A OGMA, recorde-se, é detida a 65% pela brasileira Embraer e a 35% pelo Estado.

“Este acordo não está relacionado com a parceria entre a UE e a Índia”, refere a mesma fonte quando questionada sobre se a parceria tinha surgido no âmbito da parceria comercial recente entre a UE a a região, que passou igualmente por um pacto no setor da Defesa. A OGMA, recorde-se, atua a OGMA é um centro autorizado para grandes fabricantes como Embraer, Lockheed Martin e Rolls-Royce, atuando tanto na vertente civil como militar.

Com sede em Bangalor, na Índia, a Axiscades tem 17 escritórios a nível global, incluindo América do Norte, Europa e Ásia Pacífico, e cerca de 3.100 trabalhadores, segundo informa a empresa no LinkedIn.