Painéis solares apoiados por ‘vouchers’ vão ter baterias

Os painéis solares que venham a ser apoiados por vouchers deverão integrar baterias, segundo revelou a ministra do Ambiente e da Energia numa conferência de imprensa na segunda-feira. Citada pelo Jornal de Negócios (acesso pago), Maria da Graça Carvalho detalhou que o objetivo é garantir algum nível de autonomia energética em situações de interrupção da rede, sobretudo em zonas mais vulneráveis ou isoladas, apostando na mini geração fotovoltaica.

O modelo que o Governo está a estudar para painéis de pequena escala associados a baterias, destinados a residências, moradias e apartamentos, deverá privilegiar a simplicidade e a flexibilidade. “Queremos ser flexíveis” e não impor “muitos limites”, afirmou a ministra Maria da Graça Carvalho, defendendo um instrumento de aplicação rápida e acessível aos consumidores.

A governante indicou ainda que o apoio deverá assentar num sistema simples de vouchers, à semelhança de outros mecanismos já utilizados. O financiamento da medida é que ainda está em avaliação, sendo uma das opções em cima da mesa a possibilidade de recorrer a “parte do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] que ainda temos”, sem prejuízo de outras soluções que possam vir a ser consideradas.