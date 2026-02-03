Painéis solares apoiados por ‘vouchers’ vão ter baterias
Governo quer que painéis de pequena escala associados a baterias, destinados a residências, moradias e apartamentos, permitam garantir alguma autonomia energética face a interrupções da rede.
Os painéis solares que venham a ser apoiados por vouchers deverão integrar baterias, segundo revelou a ministra do Ambiente e da Energia numa conferência de imprensa na segunda-feira. Citada pelo Jornal de Negócios (acesso pago), Maria da Graça Carvalho detalhou que o objetivo é garantir algum nível de autonomia energética em situações de interrupção da rede, sobretudo em zonas mais vulneráveis ou isoladas, apostando na mini geração fotovoltaica.
O modelo que o Governo está a estudar para painéis de pequena escala associados a baterias, destinados a residências, moradias e apartamentos, deverá privilegiar a simplicidade e a flexibilidade. “Queremos ser flexíveis” e não impor “muitos limites”, afirmou a ministra Maria da Graça Carvalho, defendendo um instrumento de aplicação rápida e acessível aos consumidores.
A governante indicou ainda que o apoio deverá assentar num sistema simples de vouchers, à semelhança de outros mecanismos já utilizados. O financiamento da medida é que ainda está em avaliação, sendo uma das opções em cima da mesa a possibilidade de recorrer a “parte do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] que ainda temos”, sem prejuízo de outras soluções que possam vir a ser consideradas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Painéis solares apoiados por ‘vouchers’ vão ter baterias
{{ noCommentsLabel }}