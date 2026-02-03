Petroleiro dos EUA abordado por barcos iranianos no estreito de Ormuz
O petroleiro aumentou a velocidade e prosseguiu o trajeto, precisando que o navio não entrou em águas territoriais iranianas. “É agora escoltado por um navio de guerra" dos EUA.
Um petroleiro norte-americano foi abordado por embarcações armadas iranianas no estreito de Ormuz, antes de prosseguir a rota, anunciou esta terça-feira a empresa de segurança marítima Vanguard Tech.
O navio “Stena Imperative” foi abordado por seis pequenas embarcações dos Guardas da Revolução “enquanto atravessava o estreito de Ormuz, a cerca de 16 milhas marítimas a norte de Omã”, afirmou a empresa britânica. As embarcações contactaram o navio por rádio e ordenaram ao capitão que “parasse os motores e se preparasse para ser abordado”.
Apesar da ordem, o petroleiro aumentou a velocidade e prosseguiu o trajeto, explicou a Vanguard Tech, precisando que o navio não entrou em águas territoriais iranianas. “É agora escoltado por um navio de guerra norte-americano”, acrescentou a empresa, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).
A agência de segurança marítima britânica UKMTO já tinha relatado o incidente anteriormente, mas sem especificar a nacionalidade do navio ou das embarcações que se aproximaram. O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para o transporte mundial de petróleo e de gás natural liquefeito, tem sido palco de vários incidentes e voltou a estar no centro das atenções devido às tensões entre o Irão e os Estados Unidos.
Um responsável das forças navais dos Guardas da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica, ameaçou na semana passada bloquear o estreito em caso de ataque norte-americano.
