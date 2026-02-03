Santander com lucro recorde de 14.101 milhões de euros em 2025

O Banco Santander registou um lucro recorde de 14.101 milhões de euros em 2025, mais 12% face a 2024, alcançando pela primeira vez 180 milhões de clientes.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o banco espanhol refere que os resultados assentaram numa evolução positiva da margem financeira, apesar de uma redução de 3,3% para 42.348 milhões de euros, em receitas de comissões recorde e em melhorias de eficiência, bem como na qualidade do crédito.

No quarto trimestre, o lucro atribuível atingiu 3.764 milhões de euros, um aumento de 15%, correspondendo ao sétimo trimestre consecutivo com resultados recorde. O grupo registou um crescimento de 6% nos recursos de clientes, com os depósitos a subirem 5% e os fundos de investimento 14%, refletindo uma maior atividade.

O crédito aumentou 4%, aproximando-se de um bilião de euros, impulsionado pelo crescimento em todas as áreas de negócio e pela entrada de oito milhões de novos clientes, principalmente na banca de retalho e de consumo, bem como pelo fortalecimento dos negócios de pagamentos e gestão de patrimónios.

No que toca aos proveitos totais, mantiveram-se nos 62.390 milhões de euros, com receitas recorde de comissões de 13.661 milhões, mais 5%, e uma margem financeira que cresceu 3%. Os custos operacionais caíram 1%, contribuindo para a melhoria do rácio de eficiência para 41,2%, o melhor nível em mais de 15 anos.

No mesmo comunicado, a presidente do grupo, Ana Botín, destacou que em 2025 o banco cumpriu o plano estratégico a três anos, aumentou o número de clientes, reduziu custos e elevou o lucro por ação em 17%, mantendo uma posição sólida de capital, com um rácio CET1 – principal indicador de solidez financeira dos bancos, que mede a relação entre capital de melhor qualidade e ativos ponderados pelo risco – de 13,5%.

O Santander anunciou ainda um programa de recompras de ações no valor de 5 mil milhões de euros, que inclui 1.800 milhões com base nos resultados do segundo semestre de 2025, e cerca de 3.200 milhões provenientes do excesso de capital após a venda de 49% do Santander Polónia. No total, o banco reafirma o compromisso de distribuir pelo menos 10 mil milhões de euros em recompras de ações em 2025 e 2026.