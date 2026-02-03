Sondagem. Seguro segue à frente de Ventura com 67% de votos

Se a segunda volta das eleições presidenciais fosse hoje, António José Seguro seria eleito Presidente da República com uma clara vantagem, registando o dobro das intenções de voto (67%) contra os 33% de André Ventura. Estes são os dados de sondagem da CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e jornal Público. Foram inquiridas aleatoriamente 1.601 pessoas sobre a intenção de voto para a segunda volta das presidenciais marcadas para o próximo domingo.

Com o cenário de campanha eleitoral a arrastar-se para as zonas afetadas pela tempestade Kristin, Seguro perde três pontos e Ventura sobe outros três face ao inquérito divulgado a 23 de janeiro.

Mesmo assim, o antigo líder socialista deverá cantar vitória no próximo domingo com uma margem confortável em relação ao seu adversário, o que deverá ser o melhor resultado de sempre de uma eleição presidencial para um primeiro mandato desde o 25 de Abril.

A vitória de Seguro também não parece estar assombrada pela elevada abstenção. Isto porque, 82% dos 1.601 inquiridos afirma que vai mesmo votar, enquanto 10% responde “em princípio” e 4% ainda não sabe se o fará.

Com o apoio do PS e dos partidos à esquerda, é no eleitorado de Luís Marques Mendes na primeira volta que Seguro angaria mais votos: 69% contra apenas 11% no líder do Chega. Já do eleitorado de Gouveia e Melo, 63% também garante que vai votar no antigo secretário-geral do Partido Socialista e 16% em Ventura. Os eleitores de Cotrim de Figueiredo também dão uma margem confortável de vitória a Seguro (60%) contra 14% em Ventura.

Os eleitores da AD também se mostram pouco indecisos com 62% a afirmar que vai votar em Seguro e 15% em Ventura. Já em relação à intenção direta de voto, que não faz distribuição dos indecisos, Seguro consegue 56% dos eleitores e Ventura 25%.

Dos inquiridos para esta sondagem, 40% considera que a segunda volta das eleições presidenciais representam um confronto entre moderados e extremistas, e outros 17% já apontam uma luta entre democratas e não democratas.

A sondagem da Universidade Católica baseou-se em 1.601 entrevistas válidas, apresenta margem de erro de 2,4% com um nível de confiança de 95%. Os dados foram recolhidos entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, após a primeira volta.