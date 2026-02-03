Academia Local

Spin‑off da FEUP cria gerador portátil de energia eólica para locais sem rede elétrica

Esta solução portátil surge como uma alternativa sustentável aos geradores a diesel utilizados em locais remotos e onde o acesso à eletricidade é limitado ou inexistente.

Equipa da UPWIND Energy, spin-off da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)

A UPWIND Energy, spin-off da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), está a desenvolver um gerador portátil de energia eólica de grande altitude para “zonas afetadas por desastres naturais e atividades económicas isoladas”. Esta solução permite substituir os geradores a diesel que se “caracterizam por serem caros, poluentes e logisticamente complexos”, assinala a instituição portuense.

“Queremos oferecer uma solução sustentável, económica e fácil de transportar, capaz de substituir os geradores a diesel que ainda alimentam grande parte das operações fora da rede”, detalha Luís Tiago Paiva, CEO da UPWIND Energy desde 2025 e investigador do Centro de Investigação em Sistemas e Tecnologias (SYSTEC) da FEUP, citado num comunicado.

Segundo a FEUP, esta “tecnologia, que utiliza veículos aéreos ligados a um gerador no solo por um cabo para captar vento a grandes altitudes, promete revolucionar a produção de energia em regiões onde o acesso à eletricidade é limitado ou inexistente”.

Um dos principais avanços deste spin‑off é o “método inovador de descolagem e aterragem automáticas para sistemas aéreos de energia eólica (AWES) de asa fixa”. Segundo a FEUP, “a tecnologia AWES é vista como uma das próximas grandes revoluções da energia renovável, permitindo explorar um recurso eólico ainda não explorado pelas soluções tradicionais”.

Fundada por investigadores da Universidade do Porto, coordenados pelo Professor Fernando Fontes (FEUP) , a equipa da UPWIND ENERGY já conquistou reconhecimento internacional. Integra a associação Airborne Wind Energy Europe que reúne universidades tão diversas como o Politécnico di Milano, Universitat Stuttgart, Ghent University e U. Carlos III de Madrid, além de várias startups europeias.

Em 2018, a equipa da FEUP participou na elaboração de um relatório da Comissão Europeia sobre os desafios da comercialização desta tecnologia.

