Supervisor britânico trava seguradora Markerstudy por falhas de governação

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) impôs um limite ao crescimento da seguradora Markerstudy Group, ao restringir o número de novos clientes que a empresa pode aceitar, na sequência de preocupações relacionadas com a sua governação.

A Markerstudy, que atua no segmento dos seguros pessoais e é apoiada pelos fundos de private equity Bain Capital e Pollen Street, passa assim a operar sob maior escrutínio regulatório, numa decisão que poderá ter impacto direto na sua estratégia de expansão.

Segundo o regulador britânico, a medida visa responder a fragilidades identificadas ao nível dos mecanismos de governação e controlo interno da empresa. Embora a seguradora continue a operar normalmente, o travão ao crescimento obriga a uma revisão do plano de negócio enquanto não forem resolvidas as questões levantadas pela FCA.

Fontes do mercado comentam que impor limite ao crescimento não é uma sanção punitiva clássica, mas sim uma medida preventiva. Como se a mensagem da FCA seja: “arrumem a casa primeiro, só depois pensem em crescer”.

A decisão poderá também afetar clientes atuais e potenciais, limitando o acesso a novos produtos ou coberturas, bem como as expectativas dos investidores quanto ao ritmo de crescimento da empresa.

Apesar de se manter como um dos principais operadores no mercado de seguros pessoais no Reino Unido, a Markerstudy, que em 2025 alcançou 3,3 mil milhões de libras em prémios, terá agora de reforçar as suas práticas de governação para recuperar a confiança do regulador e retomar a sua trajetória de expansão.

No Reino Unido, o controlo das seguradoras é realizado pela FCA quanto a conduta, proteção do consumidor e funcionamento do mercado, enquanto a PRA -Prudential Regulation Authority foca na solidez financeira como capital, liquidez ou risco sistémico e funciona no âmbito do Banco de Inglaterra.