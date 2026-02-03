Sustentabilidade define o rumo do mercado de inverno na LALIGA

De acordo com os dados da LALIGA, os clubes investiram cerca de 80 milhões de euros nesta janela, contra os 30 milhões da temporada passada no mesmo período, uma evolução ascendente que coloca a LALIGA numa posição comparável à da Bundesliga, a outra grande competição europeia que mantém um modelo económico baseado no «fair play financeiro».

Este modelo de gestão, consolidado nos últimos anos, visa reforçar a estabilidade dos clubes a longo prazo e tornou-se uma das características mais reconhecíveis da LALIGA. O seu sistema de regulação financeira, frequentemente citado como referência internacional, procura conciliar o equilíbrio dos clubes com a manutenção da competitividade desportiva. Nesse contexto, a configuração dos plantéis baseia-se, em grande medida, em decisões seletivas no mercado e na utilização de recursos próprios, com um peso relevante do trabalho de formação.

Paralelamente a esta dinâmica, a LALIGA volta a posicionar-se como referência internacional no desenvolvimento de talentos, de acordo com o último relatório do CIES Football Observatory, que analisa o valor de mercado dos jogadores formados em academias de todo o mundo. O estudo indica que cinco clubes da LALIGA, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club e Real Sociedad, estão entre as dez equipas do mundo com maior valor de mercado de jogadores provenientes das suas academias. Com metade dos clubes presentes nesse top 10, a competição destaca-se pela solidez e continuidade do seu modelo de formação.

Além disso, o desempenho desportivo também contribui para contextualizar o comportamento do mercado. Embora os gastos sejam geralmente inferiores aos de outras grandes ligas, como a Premier League, os clubes espanhóis têm mantido uma elevada competitividade na Europa. Desde 2001, as equipas da LALIGA conquistaram 35 títulos continentais entre a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Liga Conferência e a Supertaça da Europa, contra os 13 conquistados pelos clubes ingleses durante o mesmo período, uma diferença de 22 troféus.

Com o encerramento da janela de transferências de inverno, o panorama resultante mantém uma linha de continuidade em relação às temporadas anteriores, marcada pela disciplina financeira, o impulso ao talento próprio e uma estrutura desportiva que permite aos clubes desenvolver projetos estáveis. A combinação de sustentabilidade económica e gestão desportiva sustenta o posicionamento da LALIGA no contexto internacional, em consonância com a estratégia de equilíbrio que rege o funcionamento da competição.