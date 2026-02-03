Telefónica impulsiona o seu plano Transform & Grow com uma aquisição estratégica no Reino Unido, segundo o Financial Times

De acordo com este meio de comunicação, a Telefónica e a Liberty Global — acionistas da Virgin Media O2 — lideram a operação juntamente com o fundo de infraestruturas InfraVia Capital, através da Nexfibre, a joint venture de implantação de fibra. A transação permitiria integrar a rede da Netomnia, com cobertura de cerca de três milhões de residências, na plataforma industrial da Nexfibre e da Virgin Media O2, aproximando-se assim da escala da Openreach, a filial grossista da BT.

De acordo com o Financial Times, esta operação insere-se num processo mais amplo de consolidação do setor de operadores alternativos de fibra no Reino Unido, muitos deles pressionados por elevados níveis de endividamento e pela necessidade de ganhar escala para sustentar os investimentos em redes de nova geração.

De uma perspetiva estratégica, a aquisição representaria o primeiro grande marco na execução do plano «Transform & Grow», apresentado em novembro por Marc Murtra, presidente da Telefónica. O plano aposta na combinação de crescimento seletivo, disciplina financeira e consolidação industrial em mercados-chave.

Com esta operação, a Telefónica consolidaria a sua posição no Reino Unido, um dos seus quatro mercados estratégicos, juntamente com Espanha, Alemanha e Brasil, reforçando o seu perfil como operadora com infraestruturas críticas e capacidade de liderança em fibra ótica.

Além disso, a operação representaria um passo decisivo no mercado grossista de banda larga britânico, garantindo uma alternativa sólida e competitiva à Openreach, tanto para operadores retalhistas como para novos serviços digitais intensivos em conectividade.

De acordo com analistas citados pelo jornal britânico, a compra permitiria à Nexfibre ganhar dimensão, eficiência e competitividade, num setor em que a escala é fundamental para investir de forma sustentável, acelerar a implantação da fibra e oferecer uma melhor experiência digital aos clientes finais. A Telefónica e as restantes empresas envolvidas recusaram-se a comentar a informação publicada pelo Financial Times.