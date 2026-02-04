5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o país voltar a estar sob alerta devido à nova tempestade (Leonardo) e ainda mal se recuperou da depressão Kristin, a APA faz um balanço da gestão de cheias e da proteção do litoral com a participação da ministra do Ambiente e Energia. O ministro da Economia e da Coesão Territorial participa na Grande Entrevista da RTP Notícias. O Banco de Portugal divulga os valores das taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósito. Ainda por cá, a Fidelidade Property apresenta o projeto imobiliário EntreCampos.

Banco de Portugal revela dados sobre crédito e depósitos

Esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP) divulga dados sobre as taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos depois de, em novembro, a taxa média ter baixado para 2,82%, menos 0,03 pontos percentuais em relação ao mês anterior. De acordo com o BdP, a taxa de juro das novas operações de crédito à habitação desceu em novembro pelo 10.º mês consecutivo.

Audição da secretária de Estado dos Assuntos Fiscais na AR

A secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, é ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento, pelas 9h30, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de lei que autoriza o Governo a aprovar medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação.

Castro de Almeida na Grande Entrevista

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro de Almeida, é entrevistado no programa Grande Entrevista da RTP Notícias, com emissão pelas 22h30, numa altura que as regiões Centro e Oeste se deparam com um cenário de destruição causado pela depressão Kristin e a depressão Leonardo ameaça não dar tréguas ao país.

Fidelidade Property apresenta projeto imobiliário EntreCampos

A Fidelidade Property apresenta, esta quarta-feira, o projeto imobiliário EntreCampos, localizado nos terrenos da antiga feira popular de Lisboa, onde vai nascer a nova sede do Banco de Portugal. O projeto foi distinguido como “Best New Mega Development” nos MIPIM Awards 2025, em Cannes.

APA faz balanço da gestão de cheias e proteção do litoral

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) realiza, nesta quarta-feira, um balanço da gestão de cheias e da proteção do litoral. A iniciativa conta com a participação da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.