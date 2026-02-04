Seguradoras

Ageas Seguros inaugura segunda loja em Beja

  • ECO Seguros
  • 17:20

A Ageas Seguros inaugurou uma nova loja em Beja, o segundo espaço da marca na cidade, que será gerido pela Carisma Mediação de Seguros.

A Ageas Seguros inaugurou uma nova loja na cidade de Beja. Esta nova unidade, a segunda na região, insere-se na estratégia de expansão e modernização da rede comercial do Grupo Ageas Portugal, reforçando a sua presença na zona.

Claúdia Vargas, Armando Carniça, Olinda Farinha e Alberto Alho na inauguração da nova loja da Ageas Seguros.

Localizada na Rua Sousa Porto, , a loja será gerida pelo Agente Geral Exclusivo Carisma Mediação de Seguros, liderado por Armando Carniça, e contará com uma equipa de três colaboradores. O espaço foi concebido para garantir atendimento acessível e adaptado às necessidades dos clientes da região.

Segundo Armando Carniça, responsável pela gestão da loja, o novo espaço pretende facilitar o acesso aos serviços da seguradora. “Aqui, todos poderão tratar dos seus seguros de forma simples e descomplicada, num ambiente pensado para ser eficiente, acessível e com atendimento personalizado”, afirmou.

Também Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, sublinha que esta abertura reflete o compromisso da marca com a proximidade aos clientes. “Esta é a segunda loja da Ageas Seguros em Beja, o que demonstra o reconhecimento da confiança e competência da marca por parte dos clientes locais”, refere.

A nova loja junta-se às mais de 200 lojas da Ageas Seguros no continente e nas Regiões Autónomas.

A Ageas Seguros possui 13,9% de quota de mercado em seguros Não Vida, ocupando a terceira posição no ranking de maiores seguradoras Não Vida, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.

