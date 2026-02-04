A Antas da Cunha Ecija anuncia a adoção da ferramenta de IA: Harvey, na sequência de uma experiência piloto de 60 dias. Durante esses dois meses, os advogados participantes registaram um uso diário da ferramenta de mais de 80% em casos de uso como pesquisa jurídica, análise documental, elaboração de pareceres e memos, estruturação de ideias, tradução, transcrição e sumarização, e redação de cláusulas.

A decisão de avançar com uma adoção faseada integra o plano de arranque em janeiro, com 50 licenças Harvey, com a expectativa de atingir a adoção plena até ao final do ano.

Em paralelo, a firma continuará a avaliar e a testar outras ferramentas e a desenvolver algumas APPs e agentes de IA próprios, para evitar dependência tecnológica e assegurar a melhor combinação de capacidades ao serviço dos clientes.

A adoção do Harvey está enquadrada por um modelo de governance e gestão de risco próprio, com uma política de IA, aposta em formação, um Comité de Supervisão da IA e um responsável de Inovação e IA, “assegurando controlos adequados sobre confidencialidade, rastreabilidade, accountability e qualidade. A Firma tem consolidado boas práticas que evitam a promessa de “milagres”, priorizam o alinhamento cultural e valorizam o feedback contínuo ao parceiro tecnológico, para melhorar resultados e garantir escalabilidade, com o maior rigor e segurança”, segundo comunicado do escritório.

Este “movimento estratégico alinha-se com tendências internacionais identificadas pela RSGI num estudo encomendado pela Harvey, que evidenciam uma aceleração de impacto, sendo que 38% das organizações sentiram efeitos em menos de um mês e 68% em menos de três meses, com 92% de taxa média de utilização”.

Nas palavras do diretor comercial da Harvey, John Haddock: “a Antas da Cunha Ecija escolheu a Harvey devido ao impacto quantificável na sua sociedade em termos de tempo poupado aos advogados e valor agregado. Estamos honrados por tê-los como clientes e por continuar o nosso crescimento no mercado português”.

Segundo Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha Ecija, “a Antas da Cunha Ecija continuará a aprofundar a sua abordagem de IA responsável, centrada na qualidade pela supervisão humana, no reforço do talento e na criação de vantagem competitiva com ROI operacional imediato e sustentável, sob um quadro de governance de risco controlado”. A rede Ecija está também a adotar o Harvey a nível global, não só em Espanha, mas sendo pioneira também na América Latina.