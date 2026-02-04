APA e Governo alertam para dias “difíceis”. Saiba as zonas em risco de inundar esta quarta e quinta-feira

A Agência Portuguesa do Ambiente prevê “momentos complicados” entre esta quarta e quinta-feira, e aponta mais de 30 localidades com elevado risco de inundações significativas.

O presidente da Associação Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, afirma que entre hoje e quinta-feira vão existir “momentos complicados, difíceis”. Isto porque se verifica um “comboio de eventos diferentes e com pouco espaço de tempo entre eles”. Estamos a falar das tempestades Harry, Ingrid, Joseph, Kristin e, agora, vem aí o Leonardo. Neste cenário, a “grande preocupação” da APA foi ir permitindo “pequenas cheias controladas para evitar cheias descontroladas”.

As declarações foram proferidas no final de uma reunião, entre representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e a ministra do Ambiente e Energia, que decorreu no final da tarde desta quarta-feira. Maria da Graça Carvalho atestou: “Amanhã vai ser um dia difícil”.

E completou: “O que está a começar agora, a [tempestade] Leonardo, é a quinta grande tempestade, a somar a um mês de dezembro que foi muito chuvoso, a um mês de janeiro que bateu também recordes de chuva e, portanto, estamos, com certeza, muito preocupados“.

Neste sentido, apela que a população siga à risca as orientações da Proteção Civil. “Nós habituámos-nos a não cumprir os alertas. Não pode ser, têm que cumprir os alertas”, reiterou.

Neste encontro, a APA partilhou a lista de localidades com “elevado risco de inundações” e com “elevado risco de inundações significativas”, explicando que, neste último caso, estão em causa cheias mais intensas e alargadas que no primeiro. Pode consultar a lista das localidades que podem ser afetadas abaixo.

Elevado risco de inundações “significativas”

Rio Vouga

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Estarreja

Ílhavo

Mira

Murtosa

Ovar

Vagos

Cantanhede

Rio Águeda

Águeda

Rio Mondego

Cantanhede

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Figueira da Foz

Miranda do Corvo

Montemor-o-Velho

Soure

Rio Tejo

Abrantes

Almeirim

Alpiarça

Azambuja

Benavente

Cartaxo

Chamusca

Constância

Coruche

Entroncamento

Gavião

Golegã

Mação

Salvaterra de Magos

Santarém

Vila Franca de Xira

Vila Nova da Barquinha

Rio Sorraia

Coruche

Benavente

Elevado risco de inundações

Rio Lima

Arcos de Valdevez

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Rio Cávado

Braga

Barcelos

Vila Verde

Esposende

Rio Ave

Santo Tirso

Trofa

Vila Nova de Famalicão

Rio Douro

Gondomar

Porto

Vila Nova de Gaia

Lamego

Peso da Régua

Rio Tâmega

Chaves

Amarante

Rio Lis

Leiria

Rio Sado