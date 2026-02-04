APA e Governo alertam para dias “difíceis”. Saiba as zonas em risco de inundar esta quarta e quinta-feira
A ministra do Ambiente apela a que a população siga à risca as orientações da Proteção Civil. Mais de 30 localidades com elevado risco de inundações significativas.
A Agência Portuguesa do Ambiente prevê “momentos complicados” entre esta quarta e quinta-feira, e aponta mais de 30 localidades com elevado risco de inundações significativas.
O presidente da Associação Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, afirma que entre hoje e quinta-feira vão existir “momentos complicados, difíceis”. Isto porque se verifica um “comboio de eventos diferentes e com pouco espaço de tempo entre eles”. Estamos a falar das tempestades Harry, Ingrid, Joseph, Kristin e, agora, vem aí o Leonardo. Neste cenário, a “grande preocupação” da APA foi ir permitindo “pequenas cheias controladas para evitar cheias descontroladas”.
As declarações foram proferidas no final de uma reunião, entre representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e a ministra do Ambiente e Energia, que decorreu no final da tarde desta quarta-feira. Maria da Graça Carvalho atestou: “Amanhã vai ser um dia difícil”.
E completou: “O que está a começar agora, a [tempestade] Leonardo, é a quinta grande tempestade, a somar a um mês de dezembro que foi muito chuvoso, a um mês de janeiro que bateu também recordes de chuva e, portanto, estamos, com certeza, muito preocupados“.
Neste sentido, apela que a população siga à risca as orientações da Proteção Civil. “Nós habituámos-nos a não cumprir os alertas. Não pode ser, têm que cumprir os alertas”, reiterou.
Neste encontro, a APA partilhou a lista de localidades com “elevado risco de inundações” e com “elevado risco de inundações significativas”, explicando que, neste último caso, estão em causa cheias mais intensas e alargadas que no primeiro. Pode consultar a lista das localidades que podem ser afetadas abaixo.
Elevado risco de inundações “significativas”
Rio Vouga
- Albergaria-a-Velha
- Aveiro
- Estarreja
- Ílhavo
- Mira
- Murtosa
- Ovar
- Vagos
- Cantanhede
Rio Águeda
- Águeda
Rio Mondego
- Cantanhede
- Coimbra
- Condeixa-a-Nova
- Figueira da Foz
- Miranda do Corvo
- Montemor-o-Velho
- Soure
Rio Tejo
- Abrantes
- Almeirim
- Alpiarça
- Azambuja
- Benavente
- Cartaxo
- Chamusca
- Constância
- Coruche
- Entroncamento
- Gavião
- Golegã
- Mação
- Salvaterra de Magos
- Santarém
- Vila Franca de Xira
- Vila Nova da Barquinha
Rio Sorraia
- Coruche
- Benavente
Elevado risco de inundações
Rio Lima
- Arcos de Valdevez
- Ponte da Barca
- Ponte de Lima
Rio Cávado
- Braga
- Barcelos
- Vila Verde
- Esposende
Rio Ave
- Santo Tirso
- Trofa
- Vila Nova de Famalicão
Rio Douro
- Gondomar
- Porto
- Vila Nova de Gaia
- Lamego
- Peso da Régua
Rio Tâmega
- Chaves
- Amarante
Rio Lis
- Leiria
Rio Sado
- Alcácer do Sal
- Santiago do Cacém
