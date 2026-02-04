Capital Verde

APA e Governo alertam para dias “difíceis”. Saiba as zonas em risco de inundar esta quarta e quinta-feira

A ministra do Ambiente apela a que a população siga à risca as orientações da Proteção Civil. Mais de 30 localidades com elevado risco de inundações significativas.

A Agência Portuguesa do Ambiente prevê “momentos complicados” entre esta quarta e quinta-feira, e aponta mais de 30 localidades com elevado risco de inundações significativas.

O presidente da Associação Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, afirma que entre hoje e quinta-feira vão existir “momentos complicados, difíceis”. Isto porque se verifica um “comboio de eventos diferentes e com pouco espaço de tempo entre eles”. Estamos a falar das tempestades Harry, Ingrid, Joseph, Kristin e, agora, vem aí o Leonardo. Neste cenário, a “grande preocupação” da APA foi ir permitindo “pequenas cheias controladas para evitar cheias descontroladas”.

As declarações foram proferidas no final de uma reunião, entre representantes da Agência Portuguesa do Ambiente e a ministra do Ambiente e Energia, que decorreu no final da tarde desta quarta-feira. Maria da Graça Carvalho atestou: “Amanhã vai ser um dia difícil”.

E completou: “O que está a começar agora, a [tempestade] Leonardo, é a quinta grande tempestade, a somar a um mês de dezembro que foi muito chuvoso, a um mês de janeiro que bateu também recordes de chuva e, portanto, estamos, com certeza, muito preocupados“.

Neste sentido, apela que a população siga à risca as orientações da Proteção Civil. “Nós habituámos-nos a não cumprir os alertas. Não pode ser, têm que cumprir os alertas”, reiterou.

Neste encontro, a APA partilhou a lista de localidades com “elevado risco de inundações” e com “elevado risco de inundações significativas”, explicando que, neste último caso, estão em causa cheias mais intensas e alargadas que no primeiro. Pode consultar a lista das localidades que podem ser afetadas abaixo.

Elevado risco de inundações “significativas”

Rio Vouga

  • Albergaria-a-Velha
  • Aveiro
  • Estarreja
  • Ílhavo
  • Mira
  • Murtosa
  • Ovar
  • Vagos
  • Cantanhede

Rio Águeda

  • Águeda

Rio Mondego

  • Cantanhede
  • Coimbra
  • Condeixa-a-Nova
  • Figueira da Foz
  • Miranda do Corvo
  • Montemor-o-Velho
  • Soure

Rio Tejo

  • Abrantes
  • Almeirim
  • Alpiarça
  • Azambuja
  • Benavente
  • Cartaxo
  • Chamusca
  • Constância
  • Coruche
  • Entroncamento
  • Gavião
  • Golegã
  • Mação
  • Salvaterra de Magos
  • Santarém
  • Vila Franca de Xira
  • Vila Nova da Barquinha

Rio Sorraia

  • Coruche
  • Benavente

Elevado risco de inundações

Rio Lima

  • Arcos de Valdevez
  • Ponte da Barca
  • Ponte de Lima

Rio Cávado

  • Braga
  • Barcelos
  • Vila Verde
  • Esposende

Rio Ave

  • Santo Tirso
  • Trofa
  • Vila Nova de Famalicão

Rio Douro

  • Gondomar
  • Porto
  • Vila Nova de Gaia
  • Lamego
  • Peso da Régua

Rio Tâmega

  • Chaves
  • Amarante

Rio Lis

  • Leiria

Rio Sado

  • Alcácer do Sal
  • Santiago do Cacém

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

APA e Governo alertam para dias “difíceis”. Saiba as zonas em risco de inundar esta quarta e quinta-feira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Banca propõe aumentos de 2%, sindicados pedem o dobro

Alberto Teixeira,

Houve uma ligeira aproximação entre das duas partes na reunião desta quarta-feira, mas posições ainda continuam muito afastadas: banca propõe aumentos de 2% para 2026, sindicados pedem o dobro.