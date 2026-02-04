Audiências: TVI vence janeiro por uma décima

A TVI ganhou, em média por 3 mil telespectadores, o mês de janeiro. Na informação, a CNN Portugal segurou a primeira posição, vencendo a SIC Notícias por uma décima.

A TVI foi, por uma décima, a estação mais vista do país em janeiro. O primeiro mês do ano foi então ganho pela estação da Media Capital com um share de 14,5%, enquanto a SIC se situou nos 14,4%. A TVI foi vista em média por 324 mil telespectadores, mais cerca de 3 mil do que a estação do grupo Impresa.

Com menos 76 mil telespectadores surge a RTP1, que em janeiro registou um share de 11%. A RTP2, por sua vez, foi vista em média por 15,6 mil telespectadores, mostra a análise da Dentsu para o +M, que tem como alvo os adultos com mais de 15 anos.

Analisando por períodos horários, a SIC lidera entre as 12h00 e as 14h00 e no horário nobre, entre as 20h00 e a meia-noite, sendo as restantes faixa horárias ganhas pela TVI.

No ranking dos programas mais vistos, e como é hábito, o futebol surge na primeira posição, desta vez com o jogo FC Porto X Benfica, para a Taça De Portugal Generali Tranquilidade. Na segunda posição surge o 1ª Companhia, da TVI, e a fechar o pódio o Telejornal de dia 14, o mesmo dia do jogo.

Das 15 posições, seis são de programas da TVI, cinco da SIC e quatro da RTP1.

Na informação, a CNN Portugal segue na frente, em janeiro com uma vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 1 ponto percentual para o Now. Surge assim CNN Portugal com 2,9%, SIC Notícias com 2,8% e Now com 1,9%. A RTP Notícias termina o mês com uma média de 1%.

A liderar, e sem surpresa, mantém-se a CMTV, vista em média por perto de 140 mil telespectadores. Entre os dez canais mais vistos do cabo estão também a Globo, Star Channel, Hollywood, TVI Reality e Star Movies.

A mancha dos 15 programas mais vistos é preenchida na quase totalidade pela CMTV, com apenas uma exceção, o Presidenciais 26: Contagem Decrescente, na CNN Portugal.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.