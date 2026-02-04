CMS Portugal nomeia dois novos sócios de capital: João Leitão Figueiredo e Nuno Alves Mansilha

A CMS Portugal reforçou a sua equipa de sócios de capital com João Leitão Figueiredo, da área de prática de TMC – Tecnologia, Media & Comunicações, Propriedade Intelectual e Saúde e Ciências da Vida, e com Nuno Alves Mansilha, da área de prática de África Lusófona.

Para José Luís Arnaut, managing partner da CMS Portugal, “estas nomeações são o culminar de anos de empenho, profissionalismo e qualidade destes dois excelentes advogados, que muito têm contribuído para o desenvolvimento das suas áreas de prática e da Sociedade. Quero agradecer toda a sua entrega e qualidade, sem a qual estas nomeações não seriam possíveis, desejando-lhes a melhor das sortes neste passo tão importante das suas carreiras, que também é a garantia de crescimento e do futuro da CMS Portugal.”

João Leitão Figueiredo, sócio da área de prática de TMC – Tecnologia, Media & Comunicações, Propriedade Intelectual e Saúde e Ciências da Vida, que fez toda a sua carreira na CMS Portugal, tem desenvolvido a sua atividade maioritariamente nas áreas de propriedade intelectual e industrial, direitos de autor e tecnologia, prestando assessoria jurídica contínua em matérias de TMT e PI, nomeadamente na proteção de ativos intangíveis, inovação, tecnologia e modelos de negócio digitais.

Nuno Alves Mansilha é sócio da área de prática de África Lusófona e desenvolve a sua atividade nas áreas de fusões e aquisições, transações cross-border, investimento estrangeiro, estruturação de joint ventures, privatizações, concessões, reestruturações, projetos de infraestruturas e contratos comerciais.