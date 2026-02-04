À Prova de Futuro

Como a tecnologia acelera os mercados financeiros numa era volátil. Oiça o podcast À Prova de Futuro

Diogo Malato Moura, do BNP Paribas, e Paulo Carvalho Martins, da Euronext Technologies, refletem sobre o papel crescente da tecnologia nos mercados financeiros.

Numa era marcada por máximos nas bolsas acionistas globais e em metais preciosos como o ouro, mas também pela volatilidade provocada pela geopolítica e as posições da administração Trump, a tecnologia tem um papel cada vez mais importante no funcionamento dos mercados financeiros. Ferramentas como algoritmos e high frequency trading oferecem aos investidores milissegundos que podem ampliar os ganhos ou limitar as perdas. Na gestão das infraestruturas, das plataformas e dos dados, tecnologias como a inteligência artificial e o machine learning já fazem funções cruciais.

Neste episódio do À Prova de Futuro, o podcast do ECO dedicado às empresas e à tecnologia e patrocinado pela Meo Empresas, conversamos com Diogo Malato Moura, head of corporate and investment services do BNP Paribas em Portugal, e com Paulo Carvalho Martins, CEO da Euronext Technologies em Portugal.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Como a tecnologia acelera os mercados financeiros numa era volátil. Oiça o podcast À Prova de Futuro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.