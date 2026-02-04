Como a tecnologia acelera os mercados financeiros numa era volátil. Oiça o podcast À Prova de Futuro
Diogo Malato Moura, do BNP Paribas, e Paulo Carvalho Martins, da Euronext Technologies, refletem sobre o papel crescente da tecnologia nos mercados financeiros.
Numa era marcada por máximos nas bolsas acionistas globais e em metais preciosos como o ouro, mas também pela volatilidade provocada pela geopolítica e as posições da administração Trump, a tecnologia tem um papel cada vez mais importante no funcionamento dos mercados financeiros. Ferramentas como algoritmos e high frequency trading oferecem aos investidores milissegundos que podem ampliar os ganhos ou limitar as perdas. Na gestão das infraestruturas, das plataformas e dos dados, tecnologias como a inteligência artificial e o machine learning já fazem funções cruciais.
Neste episódio do À Prova de Futuro, o podcast do ECO dedicado às empresas e à tecnologia e patrocinado pela Meo Empresas, conversamos com Diogo Malato Moura, head of corporate and investment services do BNP Paribas em Portugal, e com Paulo Carvalho Martins, CEO da Euronext Technologies em Portugal.
