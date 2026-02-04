Custos da depressão Kristin vão superar os quatro mil milhões de euros

O ministro da Economia e da Coesão Territorial revelou que uma estimativa “muito preliminar” aponta para que os custos dos estragos provocados pela depressão Kristin ultrapassem os quatro mil milhões de euros.

“Numa estimativa muito preliminar tudo aponta que os custos vão superar os quatro mil milhões de euros“, disse Castro Almeida em entrevista à RTP, o dobro do montante que tinha avançado, há dois dias em entrevista na SIC Notícias.

Esta estimativa, acrescenta Castro Almeida, nem sequer tem em conta os custos indiretos.

“Uma empresa em Leiria que fabrica peças que entram na cadeia de produção de outra empresa que está em Bragança ou em Évora, que nada tem a ver com a zona da tempestade, mas vai afetar a capacidade de produção da outra fábrica”, exemplificou.

“Do ponto de vista da economia vai ser um abalo muito relevante”, assegurou. “Algumas fábricas vão demorar meses a reconstruir, há empresário que vão fazer fábricas completamente novas, os atuais estão completamente inutilizados, por isso muita gente vai ficar sem trabalho, naõ vão ficar sem rendimento porque vamos ter o regime de layoff simplificado, que vai garantir aos trabalhadores que vão suspender o seu contrato de trabalho porque as empresas ficam sem condições de trabalhar, mas vão receber uma remuneração mensal líquida igual à que recebiam quando trabalhavam”, garantiu o ministro da Economia.

“A ideia é que não percam o salário líquido, o que entra na conta dos trabalhadores vai ser o mesmo, até ao limite de três salários mínimos, ou seja, 2.760 euros“, assegurou, tentando tranquilizar os trabalhadores afetados pela calamidade que assolou cerca de 70 concelhos, sobretudo na zona centro do país. O salário será pago 80% pela Segurança Social e 20% pelas empresas, explicou, acrescentando que este é um regime semelhante ao que vigorou durante a pandemia.

As empresas, por sua vez, vão poder financiar-se para superar esta dificuldade, recordou Castro Almeida, numa referência às linhas lançadas esta quarta-feira — 500 milhões de euros para tesouraria e mil milhões de euros par investimento, sendo que neste caso é possível converter 10 % em apoios a fundo perdido desde que as empresas, ao fim dos três anos de período de carência mantenham o nível de atividade da empresa assim como o número de postos de trabalho.

O ministro da Economia recordou queb “As empresas que colocam a tempestade fora do objeto seguro fazem muito mal”, diz, reiterando, mais uma vez, que o facto de Governo ter declarado situação de calamidade naqueles concelhos que “não pode ser invocado pelas companhias de seguros como cláusula de exclusão: está na lei e está na Resolução do Conselho de Ministros”.

