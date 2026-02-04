Depois da rejeição de várias ofertas, Beazley finalmente aceita proposta da Zurich

A Zurich Insurance Group chegou a um acordo de princípio com a Beazley quanto aos principais termos de uma possível oferta, em numerário, sobre todas as ações existentes e a emitir da seguradora especializada.

Na mais recente proposta, os acionistas da Beazley terão direito a receber um valor total até 1.335 pence por ação, incluindo um preço de oferta em numerário de 1.310 pence, mais um dividendo permitido de até 25 pence relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, segundo a Reinsurance News.

De acordo com a Insurance Business Magazine, a contrapartida total, caso o dividendo permitido seja declarado e pago na íntegra, seria 62,8% superior à capitalização bolsista da Beazley com base no preço de fecho de 16 de janeiro.

O conselho de administração da Beazley afirmou que “analisou cuidadosamente a proposta, juntamente com os seus consultores”, e concluiu que os termos financeiros se situam num nível que estaria disposto a recomendar aos acionistas, esperando agora a documentação definitiva da transação.

A Zurich tem até às 17h (hora de Londres) do dia 16 de fevereiro para anunciar uma intenção firme de apresentar uma oferta ou uma decisão de não avançar.

Este ano, a Zurich regressou com uma nova abordagem a 4 de janeiro pela Beazley, oferecendo 1.230 pence por ação para adquirir 100% da seguradora sediada em Londres. A oferta foi rejeitada pelo conselho de administração da Beazley a 16 de janeiro.

No dia 19 de janeiro, a Beazley voltou a recusar uma nova oferta da Zurich, afirmando que o seu conselho de administração tinha rejeitado a proposta em numerário de 1.280 pence por ação, “por considerar que subavalia de forma material” a empresa e as suas perspetivas de longo prazo.