Depressão Kristin. EDP anuncia suspensão temporária da faturação nas zonas atingidas

A EDP anunciou esta quarta-feira um apoio de “mais de 800 mil euros” às comunidades afetadas pela tempestade Kristin, com a suspensão temporária da faturação e apoio a clientes com centrais solares danificadas. “No total, a EDP vai assumir um custo de mais de 800 mil euros de forma a poder apoiar os seus clientes nas regiões afetadas pelo mau tempo”, anunciou a empresa em comunicado.

Na nota, a elétrica dá também conta que “suspendeu o envio de faturação aos seus cerca de 700 mil clientes com casas ou empresas nas zonas mais afetadas pela tempestade que atingiu o pais”.

“Serão ainda disponibilizados acordos de pagamento ajustados à situação de cada cliente, sem juros”, prossegue a nota.

A empresa revela que as iniciativas na região incluem, além da deslocação de equipas técnicas de várias zonas do país para apoiar a limpeza e reconstrução, o envio de materiais de construção para apoio à recuperação das infraestruturas danificadas, apoio aos clientes com centrais solares afetadas e suspensão temporária da faturação.

“A EDP está ao lado das famílias e empresas afetadas pela tempestade Kristin e está a implementar um conjunto de medidas para os clientes nos 69 concelhos mais atingidos. O objetivo é mitigar as dificuldades sentidas neste momento, reforçando o apoio imediato e garantindo informações essenciais de segurança”, pode ler-se na nota.

Segundo a EDP, já estão também no terreno equipas especializadas em instalações solares “para prestar apoio direto às famílias e às empresas com infraestruturas danificadas”. Como medidas de segurança, a EDP recomenda que caso existam painéis solares, cabos, inversores ou outros componentes aparentemente danificados “não sejam manuseados nem utilizados até serem avaliados pelas equipas técnicas” que a empresa disponibilizar para ir ao terreno.

“Mesmo painéis solares partidos ou deslocados podem continuar a produzir eletricidade durante o dia, representando risco elétrico. Recomendamos igualmente que não se aproxime nem aceda às áreas afetadas, devendo o acesso às mesmas ser evitado até essa avaliação”, revela a nota.

A EDP aconselha ainda a não ser utilizado qualquer equipamento elétrico, incluindo postos ou carregadores de mobilidade elétrica, que tenha sido atingido por objetos, apresente danos visíveis ou se encontre em zonas inundadas. Há uma semana, Portugal continental foi afetado pela passagem da depressão Kristin, causando a morte a 10 pessoas.

A tempestade levou à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos. O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.